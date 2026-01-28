Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.
Đột quỵ não sớm thường không đau đầu như nhiều người nghĩ
Đột quỵ não (nhồi máu não) là tình trạng mạch máu não bị tắc nghẽn, khiến một vùng não không được cung cấp đủ máu và oxy. Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể đột ngột liệt nửa người, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, ở giai đoạn sớm, đột quỵ não không nhất thiết gây đau đầu dữ dội. Thay vào đó, cơ thể thường phát ra những tín hiệu nhỏ, xuất hiện lặp đi lặp lại, nếu không chú ý rất dễ bị nhầm với biểu hiện mệt mỏi hoặc lão hóa thông thường.
Việc nhận diện sớm đột quỵ não có ý nghĩa quyết định trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Có 4 dấu hiệu sau, bạn đừng bỏ qua.
4 dấu hiệu đột quỵ não giai đoạn sớm
Thị lực mờ đột ngột, tái diễn nhiều lần
Mờ mắt là triệu chứng khá phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt khi làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng nhìn mờ xảy ra đột ngột, lặp lại nhiều lần và không có nguyên nhân rõ ràng, cần đặc biệt cảnh giác.
Theo bác sĩ, đây là một trong những dấu hiệu sớm thường gặp của nhồi máu não. Khi vùng não liên quan đến thị giác bị thiếu máu, dây thần kinh thị giác không được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến rối loạn thị lực tạm thời.
Ở người cao tuổi, triệu chứng này thường bị nhầm với thoái hóa mắt hay khô mắt do tuổi tác. Tuy nhiên, nếu mờ mắt đi kèm chóng mặt, tê tay chân, nói khó…, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ đột quỵ.
Cầm nắm kém, ăn uống hay làm rơi đồ
Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua là tay chân vụng về bất thường, chẳng hạn cầm đũa không vững, ăn hay làm rơi đồ, viết chữ khó hơn trước.
Nguyên nhân là do vùng não kiểm soát vận động bị thiếu máu, khiến khả năng phối hợp động tác suy giảm. Ban đầu, triệu chứng có thể nhẹ và thoáng qua, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên hoặc ngày càng rõ rệt, đây có thể là cảnh báo sớm của nhồi máu não.
Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, thường cho rằng đây chỉ là biểu hiện run tay do tuổi già, dẫn đến chậm trễ trong thăm khám và điều trị.
Nuốt khó, dễ sặc khi ăn uống
Tình trạng nuốt vướng, dễ sặc khi ăn, đặc biệt là với nước, cũng là dấu hiệu cần lưu ý. Triệu chứng này thường bị nhầm với bệnh lý thực quản hoặc hệ tiêu hóa.
Theo các chuyên gia, nuốt khó có thể liên quan đến rối loạn điều khiển cơ nuốt do não bộ thiếu máu. Nếu không được can thiệp sớm, tình trạng này có thể tiến triển nặng, gây sặc, viêm phổi hít và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Người cao tuổi cần đặc biệt cảnh giác nếu nuốt khó xảy ra thường xuyên, nhất là khi đi kèm các biểu hiện thần kinh khác.
Đi lại mất thăng bằng, dễ té ngã
Việc dễ mất thăng bằng, té ngã khi đi lại, kể cả trên mặt phẳng bằng phẳng, không nên xem nhẹ. Não bộ đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát tư thế và phối hợp vận động.
Khi não thiếu máu, khả năng giữ thăng bằng suy giảm, khiến người bệnh dễ loạng choạng, bước đi không vững. Nếu tình trạng này xảy ra lặp lại, đặc biệt ở người vốn trước đó đi lại bình thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ não.
Đột quỵ não: Đừng chủ quan với những dấu hiệu “nhỏ”
Các bác sĩ nhấn mạnh, mờ mắt tái diễn, cầm nắm kém, nuốt khó, dễ té ngã… đều có thể là những tín hiệu sớm của nhồi máu não. Nếu các triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc ngày càng nặng, người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.
Người cao tuổi và những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu càng cần theo dõi sát các thay đổi bất thường của cơ thể.
Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, vận động hợp lý và kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa đột quỵ.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế chẩn đoán và điều trị y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
Theo Sohu
