Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ
GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.
5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch nếu dùng đúng cách
Cholesterol xấu (LDL) tăng cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn và lối sống, nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu một cách tự nhiên nếu sử dụng hợp lý trong bữa ăn hằng ngày.
Các loại gia vị như tỏi, nghệ, quế, hạt tiêu và ớt chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe tim mạch. Những hoạt chất này giúp cải thiện chuyển hóa lipid, hạn chế quá trình hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol tốt (HDL) và cải thiện tuần hoàn máu.
Tuy nhiên, gia vị chỉ phát huy tác dụng hỗ trợ khi được sử dụng với liều lượng phù hợp và kết hợp cùng chế độ ăn ít chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, chất xơ và vận động thường xuyên. Người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc điều trị mỡ máu nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thay đổi thói quen ăn uống.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
