Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Thứ hai, 21:45 26/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.

5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu, tốt cho tim mạch nếu dùng đúng cách

Cholesterol xấu (LDL) tăng cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn và lối sống, nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu một cách tự nhiên nếu sử dụng hợp lý trong bữa ăn hằng ngày.

Các loại gia vị như tỏi, nghệ, quế, hạt tiêu và ớt chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe tim mạch. Những hoạt chất này giúp cải thiện chuyển hóa lipid, hạn chế quá trình hình thành mảng bám trong mạch máu, đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol tốt (HDL) và cải thiện tuần hoàn máu.

Tuy nhiên, gia vị chỉ phát huy tác dụng hỗ trợ khi được sử dụng với liều lượng phù hợp và kết hợp cùng chế độ ăn ít chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, chất xơ và vận động thường xuyên. Người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc điều trị mỡ máu nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thay đổi thói quen ăn uống.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ - Ảnh 1.5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Cùng chuyên mục

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Suy thận tiến triển rất nhanh: 4 dấu hiệu cảnh báo cho người tiểu đường

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu mà còn tàn phá thầm lặng các cơ quan, đặc biệt là thận, dẫn đến suy thận rất nhanh.

Top 4 dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và giải pháp phát hiện sớm từ trong bụng mẹ

Top 4 dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và giải pháp phát hiện sớm từ trong bụng mẹ

Sống khỏe - 4 giờ trước

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 40.000 trẻ chào đời mắc dị tật bẩm sinh – con số không chỉ phản ánh những nỗi lo dai dẳng của nhiều gia đình mà còn đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế và xã hội.

Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng

Đa ối ở thai phụ: Nhận diện đúng – theo dõi chuẩn – can thiệp kịp thời để tránh biến chứng

Sống khỏe - 5 giờ trước

Nước ối là môi trường nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi. Thế nhưng, khi lượng nước ối tăng cao quá mức (đa ối) có thể kéo theo nhiều nguy cơ sản khoa nghiêm trọng như: sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn tim thai hay thậm chí tử vong chu sinh nếu không được theo dõi và can thiệp kịp thời.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừa

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừa

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Từ một ca viêm ruột thừa tưởng chừng thông thường, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư ruột thừa hiếm gặp.

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.

Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh

Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Tế bào ung thư hình thành từ chính tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chỉ cần xảy ra đột biến gen và mất kiểm soát phân chia, ung thư có thể âm thầm xuất hiện.

5 loại rau mùa đông giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa

5 loại rau mùa đông giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa

Sống khỏe - 15 giờ trước

Bổ sung các loại rau mùa đông giàu chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên mà còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe...

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Không cần đến những liệu trình spa hay mỹ phẩm đắt đỏ, chỉ cần kiên trì theo đuổi 6 thói quen khoa học dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật từ 6 đến 10 tuổi.

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.

Xem nhiều

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế
Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Sống khỏe
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp
6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top