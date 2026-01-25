2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết
GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
Câu chuyện dưới đây là lời cảnh tỉnh đắt giá về sức khỏe, đặc biệt liên quan đến gan. Nhiều người vẫn duy trì lối sống chủ quan mà không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn.
Ông Ngụy (Quảng Đông, Trung Quốc) làm nghề bốc xếp ca đêm tại bến cảng đã ròng rã 30 năm. Để tỉnh táo, ông hình thành một thói quen: Cứ tan làm về nhà là làm hai ly rượu trắng nồng độ cao, ăn kèm với lạc rang và dưa muối cho xong bữa tối. Đồng nghiệp khuyên can, ông chỉ gạt đi: "Uống tí cho dễ ngủ, không sao đâu!"
Cuối năm vừa rồi, ông bắt đầu thấy hạ sườn phải sưng đau âm ỉ, ăn không ngon, đôi khi buồn nôn. Cho đến sau Tết dương lịch, khi da dẻ và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng bệch, ông mới vội vã đi khám. Kết quả: Xơ gan do rượu kèm cổ trướng. Câu nói của bác sĩ: "Uống tiếp là cầm chắc ung thư gan" khiến ông bàng hoàng. Sau 20 ngày nằm viện, ông sụt tới 8kg, toàn bộ chai rượu trong nhà đều bị con trai tịch thu.
Thực tế, có hai loại thực phẩm được coi là "kẻ thù số 1" của gan mà chúng ta vẫn vô tình nạp vào cơ thể mỗi ngày.
2 loại thực phẩm là kẻ thù của gan
1. Đồ uống có cồn (rượu, bia)
Chất cồn (Ethanol) khi vào cơ thể phần lớn được chuyển hóa tại gan. Tuy nhiên, quá trình này không hề êm ả. Khi lượng cồn vượt quá khả năng xử lý, chất độc Acetaldehyde sẽ tích tụ, gây ra chuỗi hệ lụy tàn khốc.
Gan nhiễm mỡ do rượu: Đây là giai đoạn đầu, mỡ tích tụ trong tế bào gan khiến người bệnh mệt mỏi, chán ăn. Nếu không dừng lại, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh.
Viêm gan do rượu: Các tế bào gan bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng, gây vàng da, đau vùng gan, nôn mửa. Nếu không kiểm soát, tế bào gan sẽ chết hàng loạt.
Xơ gan: Đây là tổn thương không thể đảo ngược. Các mô xơ thay thế tế bào gan lành, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí tử vong.
Ung thư gan: Cồn và Acetaldehyde trực tiếp phá hủy DNA, gây đột biến gen và dẫn đến ung thư.
2. Thực phẩm bị nấm mốc (chứa độc tố Aflatoxin)
Thực phẩm bị nấm mốc chứa một loại "độc dược" cực mạnh mang tên Aflatoxin – hoạt chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1.
Ngộ độc cấp tính: Ăn phải lượng lớn Aflatoxin có thể gây suy gan cấp, nôn mửa, vàng da và tử vong nhanh chóng.
Tổn thương mãn tính: Dù chỉ nạp một lượng nhỏ nhưng kéo dài, Aflatoxin sẽ ức chế quá trình tổng hợp protein, khiến tế bào gan bị biến tính, dẫn đến xơ gan và ung thư gan.
Những "ổ mốc" thường gặp trong nhà:
Lạc (đậu phộng) bị mốc: Bề mặt có lớp mốc xanh vàng chứa hàm lượng Aflatoxin cực cao.
Ngô (bắp) biến chất: Ngô bị đổi màu, mốc hỏng là nguồn lây nhiễm độc tố phổ biến.
Các loại hạt có vị đắng: Khi ăn hạt hướng dương, hạt điều hay hạt dẻ mà thấy vị đắng, đó là dấu hiệu của nấm mốc. Hãy vứt bỏ ngay lập tức thay vì nuốt xuống.
Làm sao để giảm thiểu tổn thương cho gan?
1. Kiểm soát lượng cồn, tuyệt đối không uống khi đói
Nam giới không nên uống quá 25g cồn/ngày, nữ giới không quá 15g. (Tương đương khoảng 50ml rượu trắng hoặc 1 lon bia). Uống rượu khi đói sẽ khiến cồn hấp thụ vào máu nhanh hơn, gây áp lực trực tiếp lên gan. Nên ăn lót dạ bằng tinh bột trước khi nhập tiệc.
2. Bảo quản thực phẩm đúng cách, nói không với đồ quá hạn
Giữ thực phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát. Các loại hạt khô nên đựng trong bình kín. Thường xuyên kiểm tra tủ bếp, nếu thấy thực phẩm có dấu hiệu đổi màu, có mùi lạ hoặc quá hạn sử dụng, hãy mạnh dạn vứt bỏ. Đừng vì "tiếc rẻ" mà đánh đổi cả mạng sống.
3. Những thói quen vàng bảo vệ gan
Chế độ ăn cầu vồng: Chế độ ăn uống đa dạng, tập trung vào việc ăn nhiều loại trái cây và rau củ có màu sắc phong phú như đỏ, cam, vàng, ...Tăng cường rau củ quả nhiều màu sắc để bổ sung vitamin, hỗ trợ gan giải độc.
Vận động đều đặn: Ít nhất 150 phút thể dục mỗi tuần giúp tăng cường tuần hoàn máu và hệ miễn dịch cho gan.
Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ đêm là thời gian vàng để gan tự sửa chữa và tái tạo. Tuyệt đối tránh thức khuya.
Không lạm dụng thuốc: Mọi loại thuốc đều qua gan chuyển hóa. Đừng tự ý uống thuốc bừa bãi khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Lá gan rất kiên cường nhưng cũng rất mong manh. Hai kẻ sát thủ mang tên Rượu bia và Thực phẩm mốc (Aflatoxin) đang âm thầm hủy hoại sức khỏe của hàng triệu người. Hãy bảo vệ "nhà máy thải độc" của bạn ngay từ hôm nay bằng cách kiểm soát liều lượng cồn và khắt khe hơn trong việc lựa chọn thực phẩm sạch. Một lá gan khỏe mạnh chính là nền tảng cho một cuộc sống dài lâu.
Theo Sohu
