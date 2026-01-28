Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp
GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.
Nếu bạn gặp phải 4 triệu chứng bất thường sau khi đi vệ sinh, hãy hành động ngay để bảo vệ sức khỏe của mình. Việc nội soi đại tràng là biện pháp cần thiết để phòng ngừa ung thư đại tràng, một căn bệnh nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Đừng chần chừ, hãy đến bác sĩ để được tư vấn và kiểm tra. An toàn sức khỏe của bạn là ưu tiên hàng đầu.
4 biểu hiện "báo động đỏ" để ngăn ngừa ung thư đại tràng
1. Hình dạng phân thay đổi: Phân mảnh và nhỏ như bút chì
Đây không phải là do bạn "ăn ít" hay "nóng trong". Bạn cần cảnh giác: Có thể lòng đại tràng đang bị một khối u chiếm chỗ, làm hẹp "đường ống" khiến phân đi qua bị chèn ép?
Nếu tình trạng phân nhỏ dẹt kéo dài liên tục vài tuần, đó không còn là hiện tượng lạ mà là bất thường nghiêm trọng.
2. Đi ngoài ra máu: Màu đỏ sẫm hoặc như màu nước tương
Nhiều người thấy chút máu khi đi vệ sinh thường tặc lưỡi bảo "chắc là trĩ". Đúng là trĩ gây chảy máu, nhưng máu trĩ thường đỏ tươi và nhỏ giọt.
Cảnh báo ung thư: Máu thường lẫn trong phân, có màu sẫm (đỏ tối hoặc nâu đen), lượng không nhiều nhưng xuất hiện tái đi tái lại. Đừng đợi đến khi đau mới đi khám, vì cái giá của sự không đau đôi khi chính là tính mạng.
3. Thay đổi thói quen đại tiện đột ngột
Nếu bạn là người vốn bị táo bón kinh niên bỗng dưng lại bị "tiêu chảy", hoặc người đang đi tiêu đều đặn bỗng lúc lỏng lúc đặc thất thường. Đại trực tràng đang cố gửi thông điệp: "Tôi đang có vấn đề!".
Ung thư giai đoạn đầu thường không gây tiêu chảy hay táo bón liên tục, mà là sự hoán đổi thất thường giữa hai trạng thái này.
4. Cảm giác "đi ngoài không hết"
Bạn vừa đi vệ sinh xong nhưng vẫn thấy nặng bụng, như còn vật gì đó mắc kẹt bên trong và muốn đi tiếp nhưng không ra gì. Điều này xảy ra khi khối u ở trực tràng hoặc đại tràng sigma kích thích niêm mạc, đánh lừa não bộ rằng vẫn còn phân. Rất nhiều ca ung thư trực tràng bắt đầu từ cảm giác "khó chịu nhỏ" này.
Khuyến cáo đừng bỏ qua
Mỗi năm, số ca mắc mới ung thư đại trực tràng không ngừng tăng lên, đặc biệt là xu hướng trẻ hóa ở người dưới 40 tuổi do thói quen thức khuya, ngồi nhiều và ăn đồ nướng, dầu mỡ.
Ghi nhớ lịch tầm soát "vàng":
Trên 40 tuổi: Nên nội soi định kỳ 5-10 năm/lần (ngay cả khi không có triệu chứng).
Có tiền sử gia đình mắc bệnh: Nên bắt đầu từ năm 35 tuổi, định kỳ 3-5 năm/lần.
Có triệu chứng (4 dấu hiệu trên): Đi khám ngay lập tức, không kể tuổi tác.
Đừng sợ nội soi! Hiện nay công nghệ nội soi không đau (nội soi gây mê) rất phổ biến. Bạn chỉ cần ngủ một giấc 15-20 phút, tỉnh dậy là xong, không hề đau đớn hay khó chịu.
Ung thư đại tràng nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm lên tới trên 90%, nhưng nếu để đến giai đoạn muộn, tỷ lệ này chỉ còn dưới 15%. Đừng để sự "chờ đợi" và "tự an ủi" làm mất đi cơ hội sống của chính mình.
Các loại thực phẩm giúp làm sạch đại tràng và ngăn ngừa ung thư
Dưới đây là các thực phẩm được ví như "chổi quét" giúp làm sạch đại tràng và giảm thiểu nguy cơ hình thành khối u mà bạn có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày:
Nhóm thực phẩm giàu chất xơ hòa tan (Làm sạch và mềm phân)
Chất xơ giống như một chiếc chổi quét sạch các chất cặn bã bám trên thành ruột.
Yến mạch và các loại đậu: Giúp đào thải độc tố và cholesterol dư thừa.
Táo và các loại quả mọng (dâu tây, việt quất): Chứa Pectin giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.
Nhóm thực phẩm giàu Probiotics (cân bằng hệ vi sinh)
Hệ vi sinh khỏe mạnh là "tuyến phòng thủ" đầu tiên chống lại tế bào ung thư.
Sữa chua, kim chi, dưa cải muối (lên men tự nhiên): Cung cấp lợi khuẩn giúp ức chế vi khuẩn có hại sinh ra độc tố trong đại tràng.
Nhóm rau họ cải
Các nhà khoa học đã chứng minh nhóm rau này chứa hợp chất Sulforaphane có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ác tính.
Súp lơ xanh (bông cải xanh), bắp cải, cải xoăn, cải chíp.
Nhóm thực phẩm chống viêm và kháng khuẩn
Tỏi: Chứa Allicin giúp tiêu diệt vi khuẩn và giảm viêm nhiễm trong đường ruột.
Nghệ: Hoạt chất Curcumin có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ niêm mạc đại tràng khỏi các tổn thương.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không thể thay thế chẩn đoán và điều trị y tế chuyên nghiệp. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, vui lòng đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
Theo Sohu
