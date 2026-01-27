Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết
GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.
7 loại gia vị quen thuộc giúp người tiểu đường ăn ngon mà vẫn ổn định đường huyết
Gia vị cho người tiểu đường không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết nếu sử dụng đúng cách. Một số loại gia vị tự nhiên như quế, nghệ, tỏi hay gừng đã được nghiên cứu cho thấy khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ chuyển hóa đường trong cơ thể.
Việc bổ sung các gia vị này vào bữa ăn hằng ngày giúp người tiểu đường hạn chế dùng đường, muối và chất béo không cần thiết. Đồng thời, các gia vị giàu chất chống oxy hóa còn góp phần bảo vệ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và giúp bữa ăn trở nên ngon miệng hơn mà không làm tăng đường huyết sau ăn.
Tuy nhiên, gia vị chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong chế độ ăn cho người tiểu đường. Để đạt hiệu quả tốt, cần kết hợp sử dụng gia vị hợp lý với thực phẩm lành mạnh, kiểm soát khẩu phần và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Khi áp dụng đúng, đây sẽ là cách đơn giản giúp người tiểu đường ăn uống thoải mái mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
