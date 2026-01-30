Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Ăn gì để không bị mất cơ, giữ dáng săn chắc?

Để không bị mất cơ và duy trì vóc dáng săn chắc, chế độ ăn đóng vai trò then chốt, đặc biệt với người sau tuổi 30, người ăn kiêng hoặc thường xuyên vận động. Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và protein, cơ bắp sẽ bị phân hủy để tạo năng lượng, dẫn đến tình trạng giảm khối cơ, khiến cơ thể mệt mỏi, dáng người kém săn chắc dù cân nặng không tăng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, bữa ăn hằng ngày cần đảm bảo đủ protein chất lượng cao từ thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu, kết hợp tinh bột lành mạnh cùng chất béo tốt. Nhóm thực phẩm này cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình tái tạo, phục hồi và duy trì khối cơ, giúp cơ thể săn chắc hơn theo thời gian, kể cả khi không tập luyện cường độ cao.

Ngược lại, việc ăn kiêng quá mức, cắt giảm tinh bột hoặc chỉ tập trung giảm cân mà bỏ qua yếu tố giữ cơ là sai lầm phổ biến. Thói quen này không chỉ làm mất cơ mà còn khiến sức khỏe suy giảm và vóc dáng thiếu cân đối. Ăn đúng, ăn đủ và cân đối dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp hạn chế mất cơ và giữ dáng săn chắc một cách bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)