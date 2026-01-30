Mới nhất
Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Thứ sáu, 15:30 30/01/2026 | Bệnh thường gặp
Đinh Hiền Lương
Đinh Hiền Lương

Và 1 tác giả khác

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ tập luyện, ăn uống 'healthy' nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, dáng người kém săn chắc, thậm chí sụt cơ rõ rệt. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân có thể đến từ những sai lầm rất phổ biến trong chế độ ăn hằng ngày.

Ăn gì để không bị mất cơ, giữ dáng săn chắc?

Để không bị mất cơ và duy trì vóc dáng săn chắc, chế độ ăn đóng vai trò then chốt, đặc biệt với người sau tuổi 30, người ăn kiêng hoặc thường xuyên vận động. Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và protein, cơ bắp sẽ bị phân hủy để tạo năng lượng, dẫn đến tình trạng giảm khối cơ, khiến cơ thể mệt mỏi, dáng người kém săn chắc dù cân nặng không tăng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, bữa ăn hằng ngày cần đảm bảo đủ protein chất lượng cao từ thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu, kết hợp tinh bột lành mạnh cùng chất béo tốt. Nhóm thực phẩm này cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình tái tạo, phục hồi và duy trì khối cơ, giúp cơ thể săn chắc hơn theo thời gian, kể cả khi không tập luyện cường độ cao.

Ngược lại, việc ăn kiêng quá mức, cắt giảm tinh bột hoặc chỉ tập trung giảm cân mà bỏ qua yếu tố giữ cơ là sai lầm phổ biến. Thói quen này không chỉ làm mất cơ mà còn khiến sức khỏe suy giảm và vóc dáng thiếu cân đối. Ăn đúng, ăn đủ và cân đối dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp hạn chế mất cơ và giữ dáng săn chắc một cách bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách - Ảnh 1.Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.

Tin liên quan

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Cùng chuyên mục

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đằng sau đĩa thịt đông trong veo, mềm mịn là những rủi ro sức khỏe không phải ai cũng biết. Chuyên gia cảnh báo, món ăn “khoái khẩu ngày lạnh” này có thể làm tăng cholesterol, acid uric và không phù hợp với nhiều nhóm người.

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng việc duy trì thói quen đi bộ 9.000 bước mỗi ngày, sau nửa năm, những chỉ số sức khỏe của anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng phải bất ngờ. Hãy cùng khám phá xem, liệu 9.000 bước chân ấy đã mang lại phép màu gì cho cơ thể?

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Sống khỏe - 3 ngày trước

GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Sống khỏe - 4 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất này

Sống khỏe

GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp

