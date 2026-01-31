Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp từ bên trong

Thứ bảy, 09:32 31/01/2026 | Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưỡng da bằng phương pháp tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trong đó, tinh dầu thiên nhiên dưỡng da không chỉ giúp cấp ẩm, làm dịu da mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Video này sẽ giới thiệu 4 loại tinh dầu mát lành, dễ sử dụng, phù hợp để chăm sóc da hằng ngày.

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da mang lại lợi ích gì cho làn da?

Trong xu hướng làm đẹp an toàn và bền vững, tinh dầu thiên nhiên dưỡng da ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ nguồn gốc tự nhiên và khả năng chăm sóc da nhẹ dịu. Không chỉ mang lại hương thơm thư giãn, tinh dầu còn giúp làm dịu da, cấp ẩm và hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động từ môi trường. 

Video trong bài này sẽ giới thiệu 4 loại tinh dầu thiên nhiên mát lành có lợi cho làn da, giúp da mềm mại, tươi sáng và rạng rỡ hơn khi sử dụng đúng cách; đây đều là những tinh dầu dưỡng da quen thuộc, dễ tìm và có thể áp dụng linh hoạt trong chu trình chăm sóc da hằng ngày. Để phát huy hiệu quả dưỡng da bằng tinh dầu, người dùng cần lựa chọn sản phẩm chất lượng, dùng với liều lượng phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, từ đó không chỉ cải thiện vẻ ngoài làn da mà còn mang lại cảm giác thư giãn, nâng cao hiệu quả chăm sóc sắc đẹp lâu dài.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

Tinh dầu thiên nhiên dưỡng da: 4 loại mát lành giúp da rạng rỡ, khỏe đẹp tự nhiên - Ảnh 1.Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kể

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Cùng chuyên mục

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Ăn kiêng, tập luyện đều mà vẫn mất cơ, dáng kém săn chắc: Có thể bạn đang ăn sai cách

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ tập luyện, ăn uống 'healthy' nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, dáng người kém săn chắc, thậm chí sụt cơ rõ rệt. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân có thể đến từ những sai lầm rất phổ biến trong chế độ ăn hằng ngày.

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Đừng đợi đến khi chạy thận mới hối hận: 5 tín hiệu 'cầu cứu' từ thận bị 90% người bệnh bỏ qua

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Suy thận mạn tính được ví như một "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi quá trình tiến triển cực kỳ kín đáo. Nhiều người chỉ đi khám khi thấy mặt sưng, chân phù, hụt hơi khi đi bộ, để rồi bàng hoàng nhận tin thận đã suy kiệt.

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Đằng sau đĩa thịt đông trong veo, mềm mịn là những rủi ro sức khỏe không phải ai cũng biết. Chuyên gia cảnh báo, món ăn “khoái khẩu ngày lạnh” này có thể làm tăng cholesterol, acid uric và không phù hợp với nhiều nhóm người.

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Bằng việc duy trì thói quen đi bộ 9.000 bước mỗi ngày, sau nửa năm, những chỉ số sức khỏe của anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng phải bất ngờ. Hãy cùng khám phá xem, liệu 9.000 bước chân ấy đã mang lại phép màu gì cho cơ thể?

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờ

Sống khỏe - 4 ngày trước

GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ăn

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnh

Sống khỏe - 4 ngày trước

GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.

Xem nhiều

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngày

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết

Bệnh thường gặp
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?

Bệnh thường gặp
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạn

Bệnh thường gặp
Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top