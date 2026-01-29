Đây là thứ xuất hiện 'dày đặc' trên mâm cỗ Tết, 5 nhóm người này nên hạn chế tối đa
GĐXH - Đằng sau đĩa thịt đông trong veo, mềm mịn là những rủi ro sức khỏe không phải ai cũng biết. Chuyên gia cảnh báo, món ăn “khoái khẩu ngày lạnh” này có thể làm tăng cholesterol, acid uric và không phù hợp với nhiều nhóm người.
Thịt nấu đông từ lâu đã trở thành món ăn đặc trưng của nhiều gia đình Việt mỗi khi tiết trời trở lạnh. Đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền, món ăn này lại càng trở nên hấp dẫn khi ăn kèm cơm nóng và cùng người thân trò chuyện vui vẻ. Phần thịt trong suốt, mềm mịn, mát miệng khiến không ít người cho rằng đây là món ăn thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn ấy lại tiềm ẩn những rủi ro dinh dưỡng không thể xem nhẹ.
Thịt nấu đông tuy nhiều dinh dưỡng nhưng không hẳn là an toàn
Trao đổi với phóng viên Gia đình & Xã hội, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng (Bệnh viện 198 - Bộ Công an) cho biết: "Thịt nấu đông là món ăn cung cấp nhiều năng lượng và đạm, nhưng không hề lành tính như nhiều người vẫn nghĩ. khi ninh lâu, collagen trong da và bì lợn chuyển hóa thành gelatin là một dạng protein dễ tiêu hóa hơn. Nhiều người tin rằng gelatin có tác dụng làm đẹp da, tốt cho xương khớp. Tuy nhiên, các tổng quan khoa học đăng trên MDPI năm 2023 chỉ ra rằng gelatin thực chất là sản phẩm thủy phân của collagen, được hấp thu tại ruột và không có tác dụng làm đẹp da một cách thần kỳ như những lời quảng cáo phổ biến".
Thịt đông thường được chế biến từ các phần như chân giò, bì lợn, tai, sụn, kết hợp cùng nấm hương, mộc nhĩ và được ninh trong thời gian dài. Chính quá trình nấu kéo dài này tạo ra cấu trúc đông tự nhiên cho món ăn, đồng thời làm giải phóng cả những thành phần có lợi lẫn những chất bất lợi cho sức khỏe.
Nguy cơ từ chất béo bão hòa và purin
Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của thịt nấu đông là hàm lượng chất béo bão hòa cao, đặc biệt khi sử dụng nhiều chân giò và không loại bỏ lớp mỡ trắng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa làm tăng cholesterol máu, yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Không dừng lại ở đó, thịt đông còn là món ăn giàu purin, do sử dụng nhiều mô liên kết như da, bì, tai và sụn đều là phần có hàm lượng purin cao hơn đáng kể so với thịt nạc. Đặc biệt, purin có khả năng tan trong nước. Khi ninh thịt trong 2–3 giờ, purin không bị phá hủy mà hòa tan hoàn toàn vào phần nước đông, khiến cả món ăn trở thành "nguồn purin đậm đặc".
Các nghiên cứu trong dinh dưỡng lâm sàng cho thấy, chế độ ăn nhiều purin là nguyên nhân trực tiếp làm tăng acid uric máu, dễ khởi phát hoặc tái phát cơn gout cấp, đồng thời làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh thận mạn.
5 nhóm người nên tránh hoặc hạn chế tối đa
Từ góc độ dinh dưỡng và bệnh lý, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang khuyến cáo 5 nhóm đối tượng sau không nên ăn thịt nấu đông, hoặc chỉ sử dụng ở mức rất hạn chế:
1. Người bị rối loạn mỡ máu, cholesterol cao
2. Người có nồng độ acid uric tăng hoặc đang mắc bệnh gout
3. Người mắc bệnh thận mạn
4. Người thừa cân, béo phì hoặc đang trong quá trình kiểm soát cân nặng
5. Người có hệ tiêu hóa kém, khó dung nạp chất béo
Ngay cả với người khỏe mạnh, người gầy cần bổ sung năng lượng, trẻ lớn, người lao động nặng hoặc người cao tuổi không mắc các bệnh chuyển hóa, việc ăn thịt đông cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.
Theo khuyến nghị, mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 50–80g, tối đa 1 lần/tuần, đồng thời tránh ăn kèm nhiều thực phẩm giàu tinh bột như cơm nếp, xôi hay bánh chưng để không làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.
Ăn thế nào cho an toàn?
Tiến sĩ Giang nhấn mạnh, thịt nấu đông không phải món ăn nên xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình, đặc biệt là với người có bệnh mạn tính. Nếu sử dụng, người chế biến nên:
- Giảm bớt da, bì và mỡ
- Ưu tiên thịt nạc vai, nạc mông – những phần ít chất béo bão hòa
- Tăng lượng nấm hương, mộc nhĩ
- Hạn chế ăn cùng các món chiên rán nhiều dầu mỡ
Ăn đúng cách và đúng đối tượng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tránh biến một món ăn truyền thống thành gánh nặng cho sức khỏe.
Thịt nấu đông là món ăn truyền thống quen thuộc trong những ngày lạnh, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy tiện. Với hàm lượng chất béo bão hòa và purin cao, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người mắc các bệnh chuyển hóa và bệnh mạn tính. Ngay cả người khỏe mạnh cũng cần ăn có kiểm soát, lựa chọn nguyên liệu phù hợp và tần suất hợp lý để tránh gây gánh nặng cho tim mạch, thận và hệ chuyển hóa. Ăn đúng và ăn vừa đủ chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu nàyBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.
Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.
Người tiểu đường đừng bỏ qua 7 loại gia vị quen mặt này, vừa ngon miệng vừa giúp ổn định đường huyếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là “gia vị cho vui”, nhiều loại gia vị quen thuộc trong căn bếp lại có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nếu biết dùng đúng cách, người tiểu đường hoàn toàn có thể ăn ngon hơn mà vẫn an tâm cho sức khỏe lâu dài.
Người đàn ông kiên trì đi bộ 9.000 bước mỗi ngày: Sau 6 tháng, cơ thể thay đổi kinh ngạc ra sao?Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bằng việc duy trì thói quen đi bộ 9.000 bước mỗi ngày, sau nửa năm, những chỉ số sức khỏe của anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng phải bất ngờ. Hãy cùng khám phá xem, liệu 9.000 bước chân ấy đã mang lại phép màu gì cho cơ thể?
Không cần tìm đâu xa: 5 gia vị quen thuộc giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả bất ngờSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân âm thầm gây hại tim mạch. Ít ai ngờ rằng, ngay trong gian bếp gia đình lại có những loại gia vị quen thuộc có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu tự nhiên nếu được sử dụng đúng cách mỗi ngày.
Thực phẩm bổ dưỡng được ví 'siêu thực phẩm' nhưng người bệnh suy thận cần biết điều này khi ănBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Trứng không phải là "thực phẩm cấm" với người mắc suy thận, nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu mới là điều quan trọng.
5 thứ 'thần thánh' giữ ấm quen thuộc: Dùng đúng cách giúp cơ thể ấm lên nhanh khi trời lạnhSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết trở lạnh, không chỉ quần áo dày mới giúp giữ ấm cơ thể. Ít ai biết rằng, ngay trong căn bếp gia đình đã có sẵn nhiều loại gia vị giữ ấm, vừa dễ dùng, vừa hỗ trợ tăng thân nhiệt tự nhiên nếu sử dụng đúng cách trong bữa ăn hằng ngày.
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biếtBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
Chủ quan với vết thương do chuột cắn, thanh niên 16 tuổi mắc bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặpBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, nam bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người.
Uống thuốc mà thiếu dưỡng chất này, hiệu quả có thể giảm đi đáng kểSống khỏe - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người dùng thuốc đều đặn mỗi ngày nhưng lại bỏ qua yếu tố dinh dưỡng đi kèm, trong khi vitamin D có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của cơ thể. Trước khi uống thuốc, bạn có thể bổ sung vitamin D thông qua những thực phẩm quen thuộc dưới đây để hỗ trợ cơ thể tiếp nhận dưỡng chất hiệu quả hơn.
Hay trằn trọc, khó ngủ? Cơ thể bạn đang cần bổ sung những dưỡng chất nàySống khỏe
GĐXH - Mất ngủ, ngủ không sâu hay thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm không chỉ do stress mà còn liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống. Ít ai để ý rằng bữa nhẹ trước khi đi ngủ nếu chọn đúng dưỡng chất có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ vào giấc hơn. Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu được chuyên gia khuyến nghị để cải thiện chất lượng giấc ngủ.