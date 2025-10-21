Thanh niên 25 tuổi suýt mất cơ hội làm cha vì bị hẹp bao quy đầu nặng

Khó có con tự nhiên vì hẹp bao quy đầu

Anh H., 25 tuổi, ở TP.HCM bị hẹp bao quy đầu nặng gây sẹo chai cứng, không thể xuất tinh thuận lợi nên khó có con tự nhiên, phải phẫu thuật điều trị.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, BVĐK Tâm Anh – Quận 8 (TP.HCM) cho biết, trước đó bao quy đầu của người bệnh vẫn bộc lộ được nhưng bị nứt, rách da, dần dần tạo mô sẹo cứng dính chặt lại.

"Khi bao quy đầu bị hẹp, việc cố gắng tuột ra bằng lực căng quá mức sẽ gây rách các vi mạch, mô mềm. Đây là kết quả của quá trình viêm nhiễm, chấn thương lặp đi lặp lại, dẫn đến mô da bị xơ hóa, mất tính đàn hồi", bác sĩ Huy lý giải, đồng thời cho biết tình trạng này không gây vô sinh nhưng tinh trùng không thể thoát ra ngoài khi quan hệ khiến khó có thai tự nhiên. Đặc biệt, tinh trùng bị giữ lại gây viêm nhiễm mãn tính kéo dài và sẹo xơ hóa sẽ có nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào vảy dương vật.

Bác sĩ Huy (giữa) phẫu thuật điều trị hẹp bao quy đầu cho anh H. Ảnh: BVCC

Với trường hợp này, các phương pháp điều trị bảo tồn như kem bôi steroid hay tiểu phẫu đơn giản sẽ không hiệu quả do mô đã bị xơ chai cứng và mất đi khả năng giãn nở. Anh H. được chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu, ê kíp bác sĩ rạch từ từ các mô sẹo chai cứng đang dính chặt bao quy đầu vào quy đầu, nếu phát hiện các nốt sang thương sẽ được mang đi sinh thiết.

Sau 45 phút, ca mổ thành công, người bệnh được xuất viện trong ngày, kết quả chẩn đoán viêm xơ teo quy đầu. Sau khi lành vết thương, người bệnh có thể quan hệ bình thường và có con tự nhiên.

Hẹp bao quy đầu nguy hiểm thế nào?

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu không thể tuột hoàn toàn khỏi quy đầu, ngay cả khi dương vật cương cứng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến nam giới ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả người trưởng thành. Nguyên nhân gây bệnh có thể do bẩm sinh hoặc do các bệnh viêm nhiễm, chấn thương, bệnh tiểu đường, vệ sinh kém…

Ảnh minh họa.

Các triệu chứng của tình trạng này thường là khó khăn khi vệ sinh, đau khi quan hệ, cương cứng, thường xuyên bị viêm nhiễm tái phát, nứt hoặc chảy máu bao quy đầu. Nếu không được điều trị, hẹp bao quy đầu có thể dẫn đến các biến chứng như viêm nhiễm mãn tính, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, ung thư dương vật, nghẹt bao quy đầu – một tình trạng cấp cứu y tế, xảy ra khi bao quy đầu đã tuột ra sau quy đầu nhưng không thể kéo trở lại, gây sưng và chèn ép quy đầu.

Cần làm gì khi có dấu hiệu hẹp bao quy đầu?

Tùy thuộc vào mức độ hẹp và các triệu chứng, bệnh có thể thể điều trị bằng kem bôi steroid, kéo căng bao quy đầu theo hướng dẫn, tiểu phẫu…

Trường hợp nặng như anh H. cần can thiệp phẫu thuật để giải quyết dứt điểm tình trạng hẹp, giúp người bệnh dễ dàng vệ sinh, giảm viêm nhiễm, cải thiện chất lượng đời sống tình dục và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh, nam giới cần vệ sinh dương vật đúng cách bằng nước ấm nhẹ hàng ngày, chú ý việc sử dụng xà phòng, dung dịch vệ sinh có chứa các chất hóa học có thể gây kích ứng. Nếu nghi ngờ mình bị hẹp bao quy đầu, cần đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.