5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

1. Chế độ ăn lành mạnh nguyên chất giúp giảm ung thư vú

Ung thư vú là một trong những căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, dù có những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi như di truyền hay tuổi tác nhưng lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro.

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vẫn đang được nghiên cứu nhưng một chế độ ăn lành mạnh là "chìa khóa" giúp bảo vệ cơ thể từ bên trong.

Chế độ ăn nhiều rau giúp giảm nguy cơ ung thư vú.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và các loại thịt chế biến (xúc xích, thịt xông khói…) có liên quan đến tăng nguy cơ viêm nhiễm và ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều rau, trái cây và các sản phẩm từ sữa giàu canxi có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú.

Do đó, bên cạnh một số biện pháp như: duy trì cân nặng hợp lý, thường xuyên hoạt động thể chất, cho con bú bằng sữa mẹ... thì thực hiện chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, cân bằng, ưu tiên thực phẩm lành mạnh nguyên chất sẽ góp phần hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh này.

Tổ chức ung thư vú Vương quốc Anh nhấn mạnh, thực phẩm càng gần với trạng thái tự nhiên càng tốt. Thực phẩm nguyên chất không qua chế biến sẽ giữ trọn vẹn vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đặc biệt, thực phẩm hữu cơ được khuyến khích vì chúng chứa ít dư lượng thuốc trừ sâu - các hóa chất này thường được coi là chất gây rối loạn nội tiết , một trong những yếu tố tiềm ẩn liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư vú.

2. Một số thực phẩm tự nhiên hỗ trợ bảo vệ phụ nữ khỏi nguy cơ ung thư

Rau và trái cây

Rau và trái cây cung cấp hỗn hợp các thành phần chất xơ, chất phytochemical, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe.

Chúng ta nên ăn đa dạng nhiều loại rau và trái cây để nhận được nhiều dưỡng chất khác nhau. Đặc biệt tăng cường các loại rau có nhiều carotenoid như rau lá xanh, rau quả có màu vàng và cam như cà rốt, bí đỏ, khoai lang…

Rau lá xanh họ cải như súp lơ, bông cải xanh, cải bắp... chứa nhiều vitamin A, vitamin K, vitamin C, acid folic, chất xơ và magie. Ngoài ra, chúng còn chứa các chất có hoạt tính sinh học như các chất chống oxy hóa có thể giúp phòng ngừa ung thư vú.

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C và các hợp chất chống viêm hỗ trợ hệ thống miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi) chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao (anthocyanins và flavonoid) giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA.

Cam quýt, quả mọng giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư.

Thực phẩm giàu canxi và vitamin D

Sữa và các sản phẩm từ sữa ít béo không chỉ tốt cho xương mà còn giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Canxi và vitamin D đóng vai trò điều hòa sự tăng trưởng của tế bào ngăn chặn sự phân chia tế bào quá mức ở mô vú.

Các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt

Hạt lanh, hạt chia và ngũ cốc nguyên cám chứa nhiều vitamin và chất xơ giúp duy trì mức hormone ổn định.

Chất béo lành mạnh (omega-3)

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá cơm) và quả óc chó chứa nhiều acid béo omega-3 . Đây là chất chống viêm mạnh giúp giảm mật độ mô vú (mật độ mô vú cao thường liên quan đến nguy cơ ung thư lớn hơn).

Trà xanh

Trà xanh có chứa catechin (EGCG), là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Trong các nghiên cứu trên động vật và phòng thí nghiệm cho thấy EGCG hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.