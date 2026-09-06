Thanh niên 28 tuổi phát hiện suy sinh dục thừa nhận có thói quen nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

28 tuổi đã suy sinh dục, testosterone giảm

Gần một năm nay, anh T.H.Đ. (28 tuổi, Hà Nội) thường xuyên mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục, khó cương cứng và không duy trì được sự cương cứng khi quan hệ. Những biểu hiện kéo dài khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nên anh đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân thăm khám.

Khai thác tiền sử, bác sĩ ghi nhận anh Đ. có thói quen sử dụng nhiều nước ngọt, ít vận động và béo phì độ II. Người bệnh nặng hơn 110 kg, cao 169 cm, BMI 39,03 kg/m²; tiền sử gia đình chưa ghi nhận bất thường.

Kết quả khám lâm sàng ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường rõ ràng. Để tìm nguyên nhân, người bệnh được chỉ định thực hiện các xét nghiệm nội tiết, sinh hóa, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng cần thiết.

Testosterone - nội tiết tố đóng vai trò quan trọng đối với nam giới. Nguồn ảnh AI

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone giảm còn 8,27 nmol/L, trong khi mức tham chiếu là 8,64-29,0 nmol/L. Chỉ số prolactin tăng lên 504 µU/mL, cao hơn mức bình thường 98-456 µU/mL.

Bên cạnh đó, người bệnh tăng men gan, acid uric máu tăng cao 647,7 µmol/L, trong khi mức bình thường là 220-450 µmol/L. Siêu âm ổ bụng ghi nhận gan nhiễm mỡ độ II và nang thận trái; X-quang tim phổi, điện tim và siêu âm tinh hoàn chưa phát hiện bất thường.

Từ các triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán anh Đ. mắc suy sinh dục chức năng. Người bệnh được kê đơn điều trị ngoại trú, đồng thời tư vấn điều chỉnh lối sống, giảm đồ uống có đường, tăng cường vận động và kiểm soát cân nặng.

Suy sinh dục ở người trẻ có thể liên quan béo phì

Theo BSCKII. Trần Hải Nam, Phòng Lâm sàng của bệnh viện, suy sinh dục là tình trạng suy giảm chức năng của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, dẫn đến giảm sản xuất hormone sinh dục, chủ yếu là testosterone ở nam giới, từ đó gây ra các rối loạn về chức năng sinh lý, sinh sản và chuyển hóa.

Testosterone có vai trò quan trọng đối với chức năng tình dục, sức khỏe cơ xương và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Khi testosterone suy giảm kéo dài, người bệnh có thể xuất hiện nhiều biểu hiện cả về tâm thần và thể chất.

Về tâm thần, người bệnh có thể mệt mỏi, giảm ham muốn tình dục, dễ cáu gắt, giảm khả năng nhận thức hoặc xuất hiện các biểu hiện trầm cảm. Về thể chất, suy giảm testosterone có thể liên quan đến rối loạn cương, giảm khối lượng cơ, tăng khối lượng mỡ, giảm mọc râu, da khô, giảm sản xuất tinh trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe xương, trong đó có nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương. Một số trường hợp có thể xuất hiện thiếu máu hoặc tăng kích thước tuyến vú.

BSCKII. Trần Hải Nam cho biết suy sinh dụvcv c có thể gặp ở nhiều độ tuổi. Ở nam giới trẻ, các yếu tố như béo phì, ít vận động, rối loạn chuyển hóa, một số bệnh lý nội tiết hoặc thuốc điều trị có thể góp phần ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và chức năng sinh dục.

Điều chỉnh lối sống, chỉ số nội tiết dần cải thiện

Sau khoảng 2 tháng điều trị, các chỉ số về nội tiết và chuyển hóa của anh Đ. dần ổn định. Người bệnh giảm được 2 kg, tinh thần cải thiện rõ rệt, tự tin hơn và đã có thể quan hệ tình dục bình thường.

Theo bác sĩ, việc điều trị suy sinh dục cần xác định nguyên nhân và đánh giá toàn diện thay vì chỉ tập trung vào triệu chứng rối loạn tình dục. Với nam giới trẻ, việc kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động và hạn chế đồ uống có đường cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện sức khỏe chuyển hóa và chức năng sinh dục.

Khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như giảm ham muốn, rối loạn cương, mệt mỏi hoặc những thay đổi bất thường về thể chất, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân. Không nên chủ quan cho rằng đây chỉ là vấn đề tâm lý hoặc do tuổi tác.