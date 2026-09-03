Thanh Sơn ở tuổi 35

Gần đây, anh tạo dấu ấn với 2 phim giờ vàng 11 tháng 5 ngày và Tình yêu và tham vọng, hay phim điện ảnh "Tử chiến trên không". Trước đó, nam diễn viên cũng nổi bật với các bộ phim như: Máy bay ký sự, Hoa nở trái mùa, Nếp nhà, Mùi cỏ cháy, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Đấu trí... Tất cả những vai diễn của Thanh Sơn đều được khán giả yêu mến bởi anh khéo léo hóa thân trong hình ảnh người đàn ông hiền lành, đạo mạo.