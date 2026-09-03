Thanh Sơn ở tuổi 35

Thứ năm, 10:31 03/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Thanh Sơn đón tuổi 35 trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Anh vui vẻ chia sẻ lại khoảnh khắc thổi nến bên mọi người ở nhà hát kịch.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 1.Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng xuất hiện tại chùa Thanh Sơn sau chấn thương vỡ xương mắt cá chân

GĐXH - Dù đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn thể thao, ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn khiến khán giả xúc động khi chống nạng tham dự chương trình Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Thanh Sơn (Hóc Môn, TP.HCM).

Thanh Sơn trên trang cá nhân mừng sinh nhật một cách giản dị, anh viết: "Cũng hơn chục năm vẫn thế. Không nghỉ lễ, đón sinh nhật cùng những người anh em". Đi kèm dòng viết là clip, nam diễn viên thổi nến cùng bạn bè. Sau dòng chia sẻ, Thanh Sơn nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. 

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Ở tuổi 35, Thanh Sơn có một sự nghiệp ổn định từ phim truyền hình đến phim điện ảnh. Anh được các đạo diễn săn đón và yêu mến bởi năng lực ngày càng "chín" của mình.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Gần đây, anh tạo dấu ấn với 2 phim giờ vàng 11 tháng 5 ngày và Tình yêu và tham vọng, hay phim điện ảnh "Tử chiến trên không". Trước đó, nam diễn viên cũng nổi bật với các bộ phim như: Máy bay ký sự, Hoa nở trái mùa, Nếp nhà, Mùi cỏ cháy, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Đấu trí... Tất cả những vai diễn của Thanh Sơn đều được khán giả yêu mến bởi anh khéo léo hóa thân trong hình ảnh người đàn ông hiền lành, đạo mạo.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 3.

Điều khiến Thanh Sơn ấn tượng nhất trong sự nghiệp hơn 10 năm theo đuổi phim ảnh chính là việc các đạo diễn thường chọn anh đóng cặp với nữ diễn viên hơn tuổi. Cả quá trình đóng phim thường xuyên được ghép đôi với nữ diễn viên lớn tuổi là một trải nghiệm khó quên với Thanh Sơn.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 4.

Thanh Sơn bén duyên sự nghiệp khá sớm nhưng về đời tư anh lại cực kỳ kín tiếng. Hầu như mọi thông tin cá nhân, anh không chia sẻ quá nhiều.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 5.

Nam diễn viên chỉ muốn khán giả nhớ mình qua mỗi vai diễn và chặng đường anh đi để có được sự nghiệp như hiện tại.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 6.

Cách đây mấy năm, Thanh Sơn từng có tin đồn phim giả tình thật với Khả Ngân khi 2 người hợp tác phim cùng nhau. Tuy nhiên, dù có bị khán giả quan tâm truy hỏi nhưng cặp đôi vẫn im lặng không lên tiếng.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 7.

Hiện tại, Khả Ngân đã lên duyên cùng Nhan Phúc Vinh còn Thanh Sơn vẫn độc thân và chỉ dành thời gian cho công việc.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 8.

Nhờ sự nỗ lực cống hiến cho nghề, Thanh Sơn ở tuổi 35 đã có thành quả xứng đáng. Anh là sao nam hếm hoi trong làng giải trí chiến thắng ở cả 3 giải thưởng danh giá, gồm Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và VTV Awards. Sau những giải thưởng danh giá, Thanh Sơn vẫn cố gắng từng ngày để chinh phục khán giả và có thêm những mục tiêu lớn hơn.

Thanh Sơn ở tuổi 35 - Ảnh 10.Bất ngờ diện mạo sao nhí 13 tuổi từng đóng phim giờ vàng cùng Thanh Sơn

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