Thanh Sơn ở tuổi 35

Đan Lê, Thảo My và Thanh Hương xuất hiện trong 'Đội bóng nữ làng Xuân' phát sóng tối nayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ lên sóng khung phim giờ vàng VTV3 bắt đầu từ ngày 3/9.
Thanh Sơn trên trang cá nhân mừng sinh nhật một cách giản dị, anh viết: "Cũng hơn chục năm vẫn thế. Không nghỉ lễ, đón sinh nhật cùng những người anh em". Đi kèm dòng viết là clip, nam diễn viên thổi nến cùng bạn bè. Sau dòng chia sẻ, Thanh Sơn nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ.
GĐXH - Phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sẽ lên sóng khung phim giờ vàng VTV3 bắt đầu từ ngày 3/9.
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