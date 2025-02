Vừa mới đưa vào sử dụng, công viên lớn nhất xứ Thanh bị thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra do ông Phạm Xuân Dũng, thanh tra viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc đầu tư xây dựng dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu được biết, dự án nâng cấp, cải tạo Công viên Hội An, là 1 trong 4 dự án trọng điểm của TP Thanh Hóa theo cơ chế đặc thù, được khởi công vào ngày 19/5/2024. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng với quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong công viên có diện tích là 19,37ha.

Dự án được phân thành 5 khu vực chính, mỗi khu vực đều có ý nghĩa văn hóa riêng gắn với từng nhân vật, sự kiện lịch sử như: Khu A gắn liền với khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu B thể dục - thể thao; khu C là khu lâm viên gồm các đồi cây, thảm cây với các loại cây đặc trưng của tỉnh.

Khu D và cổng chính tại Đại lộ Lê Lợi là khu vực gắn liền với tình nghĩa son sắt, thủy chung giữa nhân dân 2 TP Thanh Hóa - Hội An gồm các công trình, như: Chùa Cầu, phiên bản phố cổ Hội An, cổng chính tại Đại lộ Lê Lợi được thiết kế làm mới theo phong cách kiến trúc Hội An và bổ sung các cây trồng, thảm hoa đặc trưng của đô thị Hội An; khu E là khu trung tâm được cải tạo lại nhưng giữ nguyên ý tưởng quy hoạch với vòng tròn trung tâm và biểu tượng Âm Dương - Nhật Nguyệt trong đời sống tâm linh truyền thống. Đây được xem là một trong những "công trình xanh" rộng lớn nhất TP Thanh Hóa và gắn liền với dấu ấn kết nghĩa son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Công trình mới hoàn thiện, ngày 19/1, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng ngay trước Tết Nguyên đán.