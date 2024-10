Thấu hiểu bản thân chính là tìm đường về hạnh phúc

Chị Bùi Thị Hà (Hải Phòng) từ trước đến nay luôn cảm thấy cuộc sống đối xử với mình chẳng hề công bằng. Chị nỗ lực rất nhiều, phấn đấu trong công việc gấp nhiều lần người khác, nhưng trong mắt chồng, người thân... chị chỉ là người phụ nữ không có giá trị. Chính vì vậy, lúc nào chị cũng phải nhìn ánh mắt, thái độ của người khác để sống.

Chị sợ phán xét, không tự tin vào bản thân, nhút nhát, không dám tự mình làm hay quyết định nhiều việc trong cuộc sống thường nhật. "Tôi thường né tránh, nấp đằng sau mọi vấn đề mà chẳng dám giải quyết. Mỗi khi có một tình huống khó khăn xảy ra, tôi cảm thấy bối rối, và tất cả những gì mình làm chỉ là im lặng, chờ đợi điều gì đó tốt đẹp tự tới. Tôi không dám đứng lên nói ra suy nghĩ của mình, chẳng dám yêu cầu điều mình muốn." chị Hà chia sẻ.

Chuyện của chị Hà chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện chưa nhận ra rằng mình xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa và hạnh phúc. Những nỗi sợ hãi, những niềm tin giới hạn đã khiến họ quên mất bản thân, quên mất mình cần được yêu thương, cần được sống là chính mình.

Để hiểu đúng về hạnh phúc và sống một cuộc đời ý nghĩa, trong 2 ngày 12 - 13/10/2024, tại Hà Nội sẽ có khoảng 1.500 người từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia chương trình "Kiến tạo cuộc đời mới - Đường về hạnh phúc".

Chị Lê Ngọc Hân (Hải Phòng) cho biết, trước đây chị có rất nhiều vấn đề với chồng, con, và với cả bố mẹ. Sống hay đổ lỗi, không chịu trách nhiệm, nên cứ gặp vấn đề là chị lại đổ lỗi do chồng không quan tâm, do bố mẹ thiếu chăm sóc. Ngoài ra, cứ khi nào dạy con thì trong gia đình cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng quát mắng, nặng lời. Con có chuyện dù đúng dù sai cũng bắt con xin lỗi trước mà không cần biết lý do. Nhưng sau khi biết đến các bài giảng về tâm trí, chị Hân đã tìm cách chữa lành chính mình để kiến tạo một gia đình hòa hợp.

"Tôi nhận ra mọi chuyện đều do mình, mình phải biết chịu trách nhiệm 100% cho mọi vấn đề đến với mình. Bố mẹ đã cho mình có mặt trên cuộc đời này, đó đã là điều rất may mắn rồi, chính vì vậy mình không được đòi hỏi một điều gì cả. Tôi cũng hiểu ra rằng, cách để thay đổi chồng mình và con mình là phải trở thành người tốt trước, mình phải chuyển hóa, mình phải trở thành hình mẫu để chồng và con mình nhìn vào và thay đổi theo mình, chứ không phải mình kỳ vọng ở họ sự thay đổi, hay họ phải làm như thế này, như thế kia theo ý mình", chị Hân kể.

Thạc sĩ Khoa học giáo dục, chuyên gia cao cấp trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh cho biết, mỗi người sinh ra đều là một bản thể riêng biệt, hội tụ những tính cách, tiềm năng, tố chất hoàn toàn khác nhau. Vì thế, mỗi người sẽ có cuộc đời khác nhau để khai phá hết những gì mình đang sở hữu và hướng tới một phiên bản hoàn thiện, ưu tú hơn. Ai cũng có những ưu điểm, tài năng mà chỉ bản thân mới hiểu rõ nhất. Vì vậy, điều cần làm là học cách thấu hiểu bản thân để yêu lại chính mình.



"Muốn tìm thấy hạnh phúc, điều quan trọng nhất là cần thấu hiểu bản thân, nhận ra hạnh phúc luôn có sẵn bên trong mình. Nhiều người cứ treo hạnh phúc của mình trên cây của người khác, nhưng thực tế là chỉ khi bản thân chúng ta hạnh phúc thì mới kiến tạo được cuộc đời hạnh phúc" - chuyên gia Nguyễn Thị Lanh chia sẻ.



Bên cạnh đó, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh cho rằng, thấu hiểu chính mình, thấu hiểu bản thân cũng là để kiến tạo con người hạnh phúc hơn, ưu tú hơn. Bởi đó chính là hành trình "ta đi tìm chính mình". Mỗi người cần tìm hiểu vì sao mỗi người lại trở thành phiên bản như hiện tại. Đồng thời, cần có phương pháp để chữa lành nội tâm và hiểu về chính mình, giải phóng cảm xúc tiêu cực, chữa lành mối quan hệ với bản thân và những người xung quanh, học cách trân trọng, biết ơn mọi điều trong cuộc sống để luôn bình an và hạnh phúc.