Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

“Thấy em như vậy, anh càng thương em hơn”

Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1998, quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) sinh ra với đôi chân yếu ớt.

Khi còn học cấp 2, quãng đường từ nhà đến trường dài khoảng 8km, bạn bè chỉ mất 30 phút đạp xe nhưng Nhiệm mất tới 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. 14 tuổi, cô không còn tự đi xe đạp được, mà phải ngồi nhờ bạn hoặc để bố mẹ đưa đón. Có những ngày tan học, bố mẹ bận mưu sinh, cô phải ngồi chờ ở cổng trường 3–4 tiếng đồng hồ.

Cặp đôi vượt qua mọi thành kiến, sự cấm cản để đến với nhau

“Tôi được bố mẹ đưa đi khám nhiều, lần nào bác sĩ cũng nói chân yếu do bẩm sinh. Năm 2018, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh u tủy sống, phải phẫu thuật. Trước khi lên bàn mổ, tôi hy vọng rất nhiều, cứ nghĩ sau này có thể đi lại nhanh nhẹn là khấp khởi mừng thầm”, Nhiệm kể.

Nhưng ca phẫu thuật thất bại, Nhiệm không những không thể đi lại vững vàng, mà còn mất hẳn cảm giác ở hai chân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. “Lúc đó tôi sốc nặng, khóc rất nhiều. Trước đây tôi còn có thể vịn tường, chống nạng để đi nhưng giờ thì liệt hoàn toàn,” cô tâm sự.

Vẫn nuôi hy vọng, Nhiệm kiên trì châm cứu và tập vật lý trị liệu, mong một ngày có thể đứng dậy. Nhưng thời gian trôi qua, hy vọng dần tắt. Cô rơi vào trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai.

Một thời gian sau, Nhiệm quyết tâm tìm việc để bớt chán nản. Với chiếc điện thoại, cô tự học bán hàng trực tuyến. Khi đơn hàng được gửi đi, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, cô tìm thấy động lực sống. Nhiệm hiểu, dù ngồi xe lăn, mình cũng không vô dụng.

“Tiếp xúc với nhiều người, tôi dần tự tin hơn, dám đăng ảnh ngồi xe lăn lên mạng xã hội — hình ảnh mà trước đây tôi luôn tìm cách che giấu”, Nhiệm kể.

Chính nhờ mở lòng đón nhận sự cảm thông và yêu thương, Nhiệm đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Tấn Lộc (SN 1994, quê Đồng Nai) là nhân viên giao hàng ở Lâm Đồng. Nhiều lần tới lấy hàng, anh ấn tượng với sự nhanh nhẹn, tháo vát của Nhiệm nhưng chưa biết cô bị liệt hai chân.

Gần một năm sau, khi quay lại lấy hàng và thấy Nhiệm ngồi trên xe lăn, anh suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó, anh nhắn tin: “Thấy em như vậy, anh càng thương em hơn”.

“Tôi cảm động nhưng vẫn nghĩ tình cảm ấy chỉ là nhất thời. Ai lại chấp nhận cưới một cô gái ngồi xe lăn cơ chứ”, Nhiệm nhớ lại.

Tình yêu vượt qua sự cấm cản của gia đình

Sự chân thành và kiên định của Tấn Lộc đã khiến Nhiệm thay đổi suy nghĩ.

Đầu 2019, Lộc chuyển về Đồng Nai làm việc, cách quê Nhiệm 150km. Mỗi cuối tuần, anh đều đặn chạy xe về thăm. Lần đầu tới, anh ngồi ngoài cổng nửa ngày vì Nhiệm không chịu ra gặp. Những lần sau, dù Nhiệm tìm cách né tránh, anh vẫn kiên trì.

Khoảnh khắc xúc động trong lễ cưới của cặp đôi

Vào sinh nhật Nhiệm, Lộc chạy xe máy hơn 150km để tặng quà và chúc mừng cô. Mẹ Nhiệm khi ấy nói với con gái: “Nếu con không muốn quen thì nói rõ, đừng để người ta chạy đi chạy lại vất vả. Đến mẹ là người ngoài còn thấy xót”.

Lời nói của mẹ khiến Nhiệm suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định đối diện với cảm xúc thật của mình và đón nhận tình cảm của Lộc.

“Anh ấy nói: ‘Anh thương em thì sau này em ở với anh, chứ không ở với gia đình anh. Anh biết mình lo được cho em, nên muốn che chở cho em'. Tình cảm chân thành của anh khiến tôi xúc động”, Nhiệm chia sẻ.

Đám cưới của họ được tổ chức chu toàn

Tuy nhiên, gia đình Lộc phản đối kịch liệt. Không từ bỏ, anh chuyển hẳn lên Lâm Đồng sống cùng Nhiệm.

Cuối năm 2020, Lộc cùng Nhiệm đi đăng ký kết hôn. Tháng 9/2021, họ hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Khi con tròn 3 tháng, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới tại nhà gái, dù nhà trai chưa đồng ý.

"Bất ngờ, sát ngày cưới, ba mẹ anh đổi ý, nói sẽ cùng họ hàng đến dự. Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được gia đình anh đồng ý.

Đám cưới có sự góp mặt đầy đủ của hai bên gia đình, lễ nghi chu toàn. Khoảnh khắc anh ấy đẩy xe lăn đưa tôi vào lễ đường, mẹ tôi khóc nức nở, họ hàng và bạn bè cũng rơi nước mắt. Mọi người đều vui và mừng cho vợ chồng tôi”, Nhiệm chia sẻ.

Năm 2023, họ tổ chức đám cưới tại nhà trai. Lần này, tình yêu của họ đã được gia đình Tấn Lộc hoàn toàn chấp thuận. Ngày vui tổ chức linh đình, nhìn ba mẹ chồng rạng rỡ tiếp đón khách khứa, Nhiệm thấy an lòng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lộc đẩy xe lăn đưa Nhiệm vào lễ đường "viral" trên mạng xã hội suốt thời gian dài và cho đến giờ vẫn nhận được sự quan tâm của dân mạng. Video thu hút gần 300.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt "thả tim". Nhiệm vui khi đọc được những bình luận chúc phúc của dân mạng gửi đến hai vợ chồng.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Giờ đây, sau nhiều năm kiên trì, Nhiệm và Lộc đã có tổ ấm đủ đầy với hai con gái. Cả gia đình chuyển về Đồng Nai, Lộc làm tài xế, Nhiệm ở nhà nội trợ và buôn bán nhỏ.

Lộc là người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Tình cảm của anh vẫn như thuở mới yêu, chỉ cần là điều vợ muốn, anh đều ủng hộ.

Điều Nhiệm trân trọng nhất là sự chấp thuận của ba mẹ chồng. Từng phản đối gay gắt, giờ họ hết lòng yêu thương, vun vén cho tổ ấm nhỏ của cô.

“Từ khi vợ chồng tôi chuyển về đây ở, ba mẹ xây riêng cho tôi một căn phòng khép kín, đầy đủ tiện nghi. Ba mẹ còn sửa lại nhà để tôi đi lại thuận tiện hơn, giúp tôi chăm sóc, đưa đón hai con đi học.

Mẹ chồng tôi vẫn nói: ‘Con không cần làm gì cả, cơm nước, nhà cửa cứ để ba mẹ lo.’Tôi biết ơn ba mẹ rất nhiều”, Nhiệm tâm sự.

Từng nghĩ số phận quá nghiệt ngã, giờ Nhiệm thấy mình may mắn. Cô có công việc, có tổ ấm, có những đứa con xinh và có lý do để sống, để cố gắng. Với cô, thế là quá đủ cho một đời người.