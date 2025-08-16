Mới nhất
Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắt

Thứ bảy, 09:37 16/08/2025 | Gia đình
Ngay từ lần đầu về nhà bạn trai, tôi luôn có cảm giác mọi người không thiện cảm với mình. Nhiều người có vẻ không hài lòng, rằng tôi vụng về, chải chuốt sẽ khó làm dâu ở quê.

Gia đình tôi ở thành phố lại có điều kiện nên từ bé tôi được bố mẹ cưng chiều, nhà lúc nào cũng có giúp việc nên gần như tôi không phải làm gì. Khi tôi có ý định với bạn trai, bố mẹ không phản đối nhưng cũng không ủng hộ vì nhà bạn trai tôi ở quê.

Bố mẹ không phân biệt giàu nghèo nhưng chỉ sợ tôi vất vả khi phải lấy chồng xa, rồi khác biệt về điều kiện sống sẽ khó hòa hợp. Khi thấy tôi quyết tâm đến với bạn trai thì bố mẹ không phản đối nữa, nhất là khi thấy bạn trai hiền lành và khá chiều tôi.

Gia đình người yêu ở quê chê tơi tả khi tôi về ra mắt - Ảnh 1.

Tôi luôn có cảm giác mọi người nhà bạn trai không có thiện cảm với mình. (ảnh minh họa: AI)

Mới đây, tôi về ra mắt nhà bạn trai. Khi mọi người vào bếp, tôi cũng vào giúp nhưng lóng ngóng không biết làm gì, đụng gì cũng đổ, cũng hỏng. Bạn trai luôn động viên nhưng nhìn thái độ của mấy người chị và người nhà anh ấy, tôi cảm thấy ngại ngần.

Ngay từ lần đầu về nhà bạn trai, tôi luôn có cảm giác mọi người không có thiện cảm với mình. Họ nhìn tôi bằng con mắt dò xét, lạnh nhạt khiến tôi muốn nhanh chóng về nhà mình. Buổi tối, họ hàng sang chơi khá đông, tôi nghĩ một phần vì tò mò muốn xem mặt mũi tôi như thế nào. Cũng có số ít người niềm nở nhưng nhiều người có vẻ không hài lòng, rằng tôi vụng về, chải chuốt sẽ khó làm dâu ở quê.

Sau khi về ra mắt người yêu mà tôi cảm thấy mệt mỏi cứ như vừa ốm dậy. Người yêu tôi thì an ủi rồi mọi người sẽ quen, sẽ yêu mến tôi nhưng cứ nghĩ lại cảnh phải gặp lại những người thân của anh ấy tôi lại thấy nản.

Tôi chưa nói cho bố mẹ nhưng nếu biết chuyện chắc bố mẹ sẽ phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau. Tôi không biết có nên tiếp tục mối tình này không khi rào cản với gia đình anh ấy quá lớn, trong khi tôi không thể chỉ lấy chồng mà bỏ qua gia đình anh ấy được.

