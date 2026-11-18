Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, khống chế đối tượng có hành vi đột nhập nhà dân, đồng thời làm rõ vụ trộm cắp 02 máy tính xách tay cùng nhiều tài sản có giá trị tại khu đô thị Vinhomes Green Bay.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghiệp tại hiện trường. Ảnh: CACC

Vào đêm 13/11/2026, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo của anh N.Q.H (SN 1999, trú tại An Hạ, An Khánh, Hà Nội) về việc phát hiện một nam thanh niên lạ mặt trèo lên mái nhà tại căn hộ số 02, đường Thạch Thảo 1, khu đô thị Vinhomes Green Bay.

Công an phường đã phối hợp với Tổ an ninh khu đô thị khống chế đối tượng, xác định là Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1998; không có nơi ở cố định).

Qua đấu tranh, Nghiệp khai nhận, khoảng 0h ngày 10/11/2026, đối tượng trèo rào đột nhập khu đô thị Vinhomes Green Bay. Sau đó lợi dụng mái hiên và cục nóng điều hòa để leo lên tầng 3 của một tòa nhà. Phát hiện cửa sổ không khóa, Nghiệp đột nhập vào bên trong, trộm cắp 02 máy tính MacBook, 01 ví da bên trong có 03 thẻ ngân hàng, 01 giấy phép lái xe và 650.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá sơ bộ của 02 máy tính là 19,5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nghiệp đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.