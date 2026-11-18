Ngày 18/11, Công an TP Bắc Ninh thông tin, ngày 9/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú tại thôn Tân Sặt, xã Nhã Nam, Bắc Ninh) về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/9/2026, Công an xã Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh P.T.H. (trú tại xã Tân Yên) về việc gia đình bị mất trộm một con chó đã nuôi được 7 năm, trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ những người có liên quan.

Hình ảnh vụ việc trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tân Yên, TP Bắc Ninh - (ảnh Công an Bắc Ninh).

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 7/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Hiếu và Bùi Văn Thức (cùng trú tại xã Ngọc Thiện, TP Bắc Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận, sau khi trộm cắp con chó nói trên, đã bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 1,2 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức về tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", theo quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự.