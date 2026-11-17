Thông tin từ Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệu tập làm rõ và xử phạt hành chính đối với 3 thanh niên đi xe máy "bốc đầu". Đáng chú ý, thông tin vụ việc được phản ánh từ quần chúng nhân dân.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, trước đó vào khoảng 14h ngày 11/11, mặc dù không có GPLX xe mô tô theo quy định, nhưng L.V.T.A (SN 2010, trú tại thôn Mạc Thủ 1, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) vẫn điều khiển xe mô tô BKS 15AG - 053.48.

Hình ảnh 3 nam thanh niên "bốc đầu xe máy" trên đường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trên xe T.A chở theo N.X.T (SN 2010, trú tại thôn Mạc Xá, xã Hà Nam) và T.C.Đ.A (SN 2009, trú tại thôn Mạc Thủ 2, xã Hà Nam) đi từ ngã ba Việt Hồng (xã Hà Bắc) về hướng xã Hà Nam. Trong quá trình tham gia giao thông, 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm.

Khi lưu thông đến đoạn đường tỉnh 390E (thôn Du Kỳ, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng), L.V.T.A đã tăng ga, điều khiển xe chạy bằng một bánh với tần suất liên tục, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người và các phương tiện khác.

Đối với N.X.T và T.C.Đ.A ngồi phía sau có hành vi cổ vũ, giúp sức cho L.V.T.A.

Phương tiện và nhóm thanh niên thực hiện hành vi vi phạm. Ảnh: Cơ quan công an.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Hà Bắc đã xử lý hành chính 3 thanh niên trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác. Tổng số tiền phạt đối với 3 trường hợp trên là 13,75 triệu đồng và tịch thu phương tiện.