Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Văn S. (SN 1995, trú TP Quảng Ninh) và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Cơ quan điều tra tống đạt các Quyết định khởi tố bị can Lê Văn S. (áo trắng) và Nguyễn Trường G. (áo đen). Ảnh: CAHT.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2022, S. được một người Trung Quốc thuê xây dựng, quản lý và vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với mức thù lao 100-150 triệu đồng/tháng. Để thực hiện, S. được cấp quyền quản trị nhiều tên miền, máy chủ đặt ở nước ngoài và mã nguồn phục vụ hoạt động của website.

Sau đó, S. thuê thêm 6 người tại nhiều tỉnh, thành phố, phân công nhiệm vụ cụ thể để duy trì hệ thống. Nhóm này thực hiện các công đoạn tìm kiếm, thu thập phim từ nhiều nguồn trên internet, dịch phụ đề, tải dữ liệu lên máy chủ và cập nhật lên website.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đã xây dựng kho dữ liệu với hơn 35.000 bộ phim, tương ứng hơn 420.000 tệp dữ liệu thuộc nhiều thể loại, quốc gia. Đáng chú ý, hệ thống còn chia sẻ nguồn phim cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán trái phép.

Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng trong nước đã nhận tổng cộng hơn 6 tỷ đồng từ người thuê ở nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa.

Trong 2 bị can bị khởi tố, G. là người được S. thuê thực hiện việc tìm kiếm, tải phim từ internet và cập nhật dữ liệu lên website.

Hiện, vụ việc đang được điều tra.