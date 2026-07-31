Đau đầu tưởng thoái hóa cột sống cổ, người phụ nữ 58 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Đau đầu kéo dài, người phụ nữ bất ngờ phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Bà Tím (58 tuổi) nhập Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài ba ngày, kèm nôn ói và mệt mỏi.

Theo người nhà, trước đó bà xuất hiện cơn đau đầu dữ dội nên đến một bệnh viện gần nhà thăm khám. Sau khi kiểm tra, bà được chẩn đoán thoái hóa cột sống cổ, kê thuốc điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, khiến gia đình quyết định đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khi tiếp nhận người bệnh, ê-kíp nhận thấy cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, kèm đau vùng cổ vai gáy, nôn ói và mệt mỏi. Đây là những dấu hiệu gợi ý bệnh lý nội sọ hơn là bệnh lý cơ xương khớp thông thường.

"Thoái hóa cột sống cổ thường gây đau âm ỉ, tăng khi vận động cổ và hiếm khi khiến người bệnh đau đầu dữ dội kèm nôn ói. Vì vậy, dù đã có chẩn đoán trước đó, chúng tôi vẫn phải nghĩ đến khả năng xuất huyết não hoặc bệnh lý mạch máu não", bác sĩ Mười Một cho biết.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não xác định bà bị vỡ túi phình động mạch não ở động mạch cảnh trong trái đoạn thông sau, gây xuất huyết dưới nhện. Máu đã lan vào khoang dưới nhện quanh não, bể quanh thân não và tràn vào não thất hai bên.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Vỡ túi phình động mạch não có thể gây đột quỵ, hôn mê nếu không cấp cứu kịp thời

Theo bác sĩ, vỡ túi phình động mạch não là một trong những nguyên nhân nguy hiểm gây đột quỵ xuất huyết.

Túi phình là đoạn thành động mạch bị suy yếu, phình lên như một quả bóng. Khi túi phình bị vỡ, máu tràn vào khoang dưới nhện – lớp dịch bao quanh não, làm tăng áp lực nội sọ và kích thích màng não.

Người bệnh thường xuất hiện cơn đau đầu dữ dội như "búa bổ", kèm buồn nôn, nôn ói, cứng cổ. Nếu không được điều trị kịp thời, lượng máu chảy nhiều hơn có thể gây phù não, hôn mê, để lại di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí tử vong.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp tiến hành mở sọ, tiếp cận vị trí túi phình đã vỡ và đặt kẹp titan chuyên dụng vào cổ túi phình nhằm ngăn hoàn toàn dòng máu chảy vào túi phình, đồng thời vẫn bảo đảm lưu lượng máu nuôi não được duy trì bình thường.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau đầu và nôn ói của người bệnh cải thiện rõ rệt, không ghi nhận yếu liệt hay rối loạn ngôn ngữ. Sau 5 ngày theo dõi, bà được xuất viện. Một tháng sau tái khám, sức khỏe ổn định và không còn xuất hiện những cơn đau đầu như trước.

Đừng chủ quan với cơn đau đầu dữ dội kéo dài

Theo BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, không ít trường hợp xuất huyết não ở giai đoạn sớm có biểu hiện khá kín đáo, rất dễ bị nhầm với đau cơ xương khớp hoặc thoái hóa cột sống cổ nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng.

Việc khai thác kỹ thời điểm khởi phát, tính chất cơn đau cùng các dấu hiệu đi kèm đóng vai trò rất quan trọng, giúp bác sĩ nghĩ đến nguy cơ bệnh lý mạch máu não và chỉ định các phương tiện chẩn đoán phù hợp.

Nguyên nhân gây vỡ túi phình động mạch não có thể liên quan đến tăng huyết áp, bất thường bẩm sinh của thành mạch, dị dạng mạch máu hoặc quá trình thoái hóa thành động mạch. Đáng lưu ý, bệnh có thể xảy ra ngay cả ở những người chưa từng được chẩn đoán mắc bệnh lý mạch máu và thường diễn tiến âm thầm cho đến khi túi phình bị vỡ.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện cơn đau đầu đột ngột, dữ dội hoặc kéo dài nhiều ngày, đặc biệt nếu kèm buồn nôn, nôn ói, cứng cổ hoặc mệt mỏi bất thường. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp phát hiện sớm túi phình trước khi vỡ, từ đó tăng cơ hội điều trị và giảm nguy cơ đột quỵ nguy hiểm.