Siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ở miền Trung

Kiểm soát hoạt động thuyền rồng chở khách du lịch trên sông Hương

Vụ chìm tàu du lịch ở Quảng Ninh mới đây gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn du lịch đường thủy. Từ sự cố đáng tiếc này, các địa phương ở miền Trung triển khai nhiều giải pháp, tiếp tục tăng cường quản lý và giám sát các hoạt động du lịch.

Tại Huế, thuyền rồng là phương tiện du lịch đặc trưng, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Theo thống kê, hiện có 62 phương tiện du lịch đang hoạt động trên sông Hương (trong đó có 52 thuyền rồng cũ, 8 thuyền du lịch mẫu mới và thuyền rồng đóng mới vừa đưa vào khai thác.

Thuyền rồng chở khách du lịch trên sông Hương về đêm.

Hầu hết các phương tiện đều đảm bảo an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên, nghị định số 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tàu khách vỏ kim loại có niên hạn sử dụng không quá 30 năm. Vì vậy, các phương tiện sẽ dần hết niên hạn sử dụng, phụ thuộc vào năm đóng cụ thể. Trong đó, đến năm 2038, tất cả các thuyền rồng truyền thống sẽ hết niên hạn sử dụng.

Để thay thế, UBND TP Huế giao Viện Nghiên cứu phát triển xây dựng đề án đóng mới phương tiện và Sở Văn hóa và Thể thao ban hành các mẫu thuyền mới phù hợp cảnh quan, môi trường và thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Sở chỉ đạo Ban quản lý bến thuyền tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, trong đó chỉ phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn an toàn mới được cấp lệnh xuất bến. Đồng thời, yêu cầu theo dõi diễn biến thời tiết, tuyệt đối không cấp lệnh xuất bến khi thời tiết giông tố gây nguy hiểm đến hoạt động của phương tiện.

Thuyền rồng trên sông Hương. Ảnh: Đình Hoàng.

Liên quan vấn đề này, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, việc đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt trong mùa mưa bão, được triển khai đồng bộ. Thành phố ban hành quy chế quản lý bãi tắm, điểm du lịch, quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác bãi tắm.

Sở Du lịch cũng phối hợp Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thanh tra định kỳ về môi trường, cơ sở vật chất, cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra điều kiện an toàn tàu thuyền du lịch và trang thiết bị cứu hộ.

"Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động tạm dừng các hoạt động khi có cảnh báo mưa lớn, giông lốc. Các điểm du lịch phải bố trí đầy đủ lực lượng cứu hộ chuyên môn, có phương án ứng phó khẩn cấp và hệ thống cảnh báo. Chúng tôi sẽ phối hợp, tăng cường kiểm tra định kỳ và xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện", bà Trâm nhấn mạnh.

Quảng Trị siết chặt quản lý du lịch đường thủy

Tại Quảng Trị, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách di chuyển bằng đường thủy. Theo Sở VHTT&DL, trên địa bàn có 4 cảng du lịch đường biển gồm Hòn La, Cửa Gianh, Cửa Việt và Cồn Cỏ. Ngoài ra, tỉnh còn hệ thống cảng, bến thủy nội địa được cấp phép, trong đó một số phục vụ du lịch.

Hiện chỉ khoảng 400 thuyền phục vụ tuyến sông Son đưa đón khách tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn và sông Chày - hang Tối. Năm 2026, Quảng Trị dự kiến vận hành thêm 3 bến thủy nội địa.

Thuyền du lịch chở khách trên sông Son.

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn và có văn bản chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo an toàn cho du khách.

Tronng đó, các đơn vị quản lý cảng, bến và phương tiện chỉ được khai thác khi đảm bảo điều kiện vận hành bến, cảng, phương tiện, người điều khiển và người phục vụ theo quy định. Khi thời tiết không đảm bảo, phương tiện không được xuất bến, đồng thời đặt biển cảnh báo để du khách chủ động ứng phó.

Khách du lịch tuân thủ mặc áo phao khi tham quan bằng thuyền du lịch.

Tàu thuyền du lịch bắt buộc có thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh, hệ thống liên lạc và bảo hiểm cho khách theo quy định, du khách phải mặc áo phao khi di chuyển. Các vùng vui chơi dưới nước chỉ hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đảm bảo đúng quy định.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động, giấy phép và hồ sơ phương tiện vận tải thủy nội địa. Bắt buộc các thuyền trưởng phải theo dõi thông tin thời tiết, khí tượng hàng ngày, có quyền từ chối vận chuyển khi thấy nguy cơ mất an toàn.