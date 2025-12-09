Thị trường giáo dục tiếng Trung tại Việt Nam đón nhận mô hình nhượng quyền từ Hong Kong (Trung Quốc)

Đại diện KiddiHub, Turtle Learn và LingoJia trao đổi biên bản ký kết đưa chương trình tiếng Trung nhượng quyền từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa chương trình tiếng Trung chuẩn quốc tế đến gần hơn với trẻ em Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho các tổ chức giáo dục đang tìm kiếm một mô hình nhượng quyền đã được kiểm chứng thành công tại nhiều quốc gia.

Turtle Learn: Chương trình tiếng Trung được nghiên cứu bài bản, hiện diện tại 9 quốc gia

Turtle Learn được phát triển bởi Kazoo Technology (Hong Kong) với sự cố vấn học thuật từ The Education University of Hong Kong – một trong những trường đại học giáo dục hàng đầu châu Á. Chương trình dành cho trẻ từ 3–13 tuổi, tập trung phát triển kỹ năng ngôn ngữ thông qua phương pháp học qua trải nghiệm, hoạt động và tương tác.

Trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Trung của trẻ em châu Á tăng mạnh, Turtle Learn đã mở rộng thành công sang 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản… Điều này cho thấy mức độ phù hợp của chương trình với môi trường học tập đa văn hóa và khả năng triển khai hiệu quả theo mô hình nhượng quyền.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Kendall – CEO Kazoo Technology, nhấn mạnh: "Turtle Learn phát triển được như hiện nay nhờ hai yếu tố: nền tảng học thuật vững chắc và mô hình nhượng quyền được tiêu chuẩn hóa. Chúng tôi cung cấp cho đối tác một hệ thống trọn vẹn từ chương trình, đào tạo, vận hành đến hỗ trợ học thuật. Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, và chúng tôi tin LingoJia sẽ trở thành mô hình mẫu cho hệ thống Turtle Learn tại đây."

Ông Kendall - CEO Kazoo Technology phát biểu tại buổi lễ

KiddiHub – Đối tác triển khai chiến lược tại Việt Nam

Là nền tảng edtech đang kết nối hơn 2.000 trường mầm non và trung tâm giáo dục trên toàn quốc, KiddiHub đóng vai trò là đơn vị triển khai chiến lược, đưa Turtle Learn tiếp cận thị trường Việt Nam một cách bài bản, đúng chuẩn quốc tế.

Ông Vũ Tùng – CEO KiddiHub, chia sẻ tại sự kiện: "KiddiHub hướng đến xây dựng mạng lưới Turtle Learn đồng nhất về chất lượng, dễ triển khai và bền vững. Trung tâm tiên phong đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng mở đường cho những bước phát triển tiếp theo. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là mô hình giúp trẻ em Việt Nam tiếp cận tiếng Trung một cách tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại."

Ông Vũ Văn Tùng - Đại diện công ty CPCN Giáo dục KiddiHub phát biểu tại buổi lễ.

LingoJia: Đơn vị tiên phong triển khai Turtle Learn tại Việt Nam

Là trung tâm tiên phong nhận quyền triển khai chương trình tại Việt Nam, LingoJia đã định vị mình là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Trung có định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ khi thành lập, LingoJia theo đuổi mục tiêu xây dựng một môi trường học trực quan – vui vẻ – hiệu quả, nơi trẻ học ngôn ngữ thông qua tương tác và trải nghiệm.

Trong quá trình nghiên cứu mô hình phù hợp cho trẻ Việt Nam, LingoJia nhận thấy Turtle Learn có nhiều điểm tương đồng với triết lý của mình: Học qua hoạt động và trải nghiệm thay vì ghi nhớ thụ động; Lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình học; Lộ trình phát triển rõ ràng, dễ theo dõi; Tính nhất quán trong chất lượng và phương pháp.

Chính sự đồng điệu này đã thúc đẩy LingoJia trở thành đối tác tiên phong tại Việt Nam tiếp nhận mô hình nhượng quyền của Turtle Learn.

Đại diện KiddiHub, Turtle Learn, LingoJia cắt băng khai trương tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc chuyên môn của LingoJia cho biết: "Sự hợp tác với Turtle Learn giúp chúng tôi có thêm một chương trình bài bản, được nghiên cứu sâu và phù hợp với nhu cầu học tập của trẻ Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi vẫn là mang lại giá trị thiết thực cho học viên và phụ huynh."

Bà Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc chuyên môn của LingoJia phát biểu tại buổi lễ.

Ý nghĩa của mô hình nhượng quyền tiếng Trung đối với thị trường Việt Nam

Việc một chương trình tiếng Trung nhượng quyền từ Hong Kong chính thức có mặt tại Việt Nam mang lại nhiều giá trị cả ở góc độ giáo dục lẫn đầu tư:

Đối với phụ huynh: Có thêm lựa chọn uy tín, được kiểm chứng tại nhiều quốc gia; Trẻ học ngôn ngữ theo phương pháp phù hợp với tâm lý lứa tuổi; Lộ trình rõ ràng, dễ theo dõi kết quả.

Đối với nhà đầu tư giáo dục: Mô hình vận hành tiêu chuẩn hóa, dễ triển khai; Đội ngũ Turtle Learn đồng hành đào tạo & hỗ trợ; Cơ hội mở rộng hệ thống trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Trung tăng nhanh.

Đối với thị trường giáo dục: Tạo chuẩn chất lượng mới cho chương trình tiếng Trung thiếu nhi; Thúc đẩy sự cạnh tranh tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy; Đưa các mô hình giáo dục quốc tế phù hợp hơn vào Việt Nam.

Hướng đến mạng lưới Turtle Learn rộng khắp tại Việt Nam

Sự kiện khai trương trung tâm đầu tiên là bước khởi đầu cho kế hoạch triển khai rộng rãi mạng lưới Turtle Learn tại Việt Nam. KiddiHub cho biết mô hình nhượng quyền sẽ được chuẩn hóa và hỗ trợ toàn diện, nhằm đảm bảo mỗi trung tâm trong tương lai đều duy trì được chất lượng tương đương với các trung tâm tại Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore.

Với nhu cầu học tiếng Trung tăng trưởng mạnh, cùng sự xuất hiện của mô hình quốc tế đã được kiểm chứng, Turtle Learn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chương trình tiếng Trung hàng đầu dành cho trẻ em Việt Nam trong giai đoạn tới.

