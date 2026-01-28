Sau dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn lên mức 160.000 đồng/kg tại các chợ Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đán

Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long? GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.

Ngày 28/1, ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, hầu hết các loại thịt lợn phổ biến đều đã điều chỉnh tăng từ 10.000 – 30.000 đồng/kg, so với trước đó.

Tại chợ Yên Duyên (phường Hoàng Mai), giá thịt lợn đã tăng rõ rệt trong khoảng hơn một tháng trở lại đây.

Chị Nguyễn Thị Hợp - tiểu thương cho biết, thịt lợn sấn - mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn, hiện được bán với giá khoảng 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với trước.

Các loại thịt có nhu cầu cao như ba chỉ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá, từ mức 150.000 đồng/kg đã lên 160.000 đồng/kg. Bắp bò, dù không phải thịt lợn nhưng thường được bán xen kẽ tại quầy thịt, cũng được điều chỉnh tăng tương tự, lên mức 160.000 đồng/kg.

Video: Giá thịt lợn tăng mạnh tại nhiều chợ dân sinh Hà Nội.

Đáng chú ý, ngay cả các mặt hàng có giá thấp như xương lợn tổng hợp cũng đã tăng từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương cho biết, mức tăng này là "bất đắc dĩ" trong bối cảnh giá lợn hơi liên tục đi lên, chi phí đầu vào ngày càng cao.

Không chỉ tại chợ Yên Duyên, tình trạng tăng giá thịt lợn cũng được ghi nhận tại chợ Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo các tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại đây, mỗi loại thịt đã tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg so với cách đây hơn một tháng.

"Trước đây, thịt nạc vai chỉ khoảng hơn 150.000 đồng/kg, nay đã lên sát 170.000 đồng/kg. Khách mua ít hơn nhưng giá thì không thể giữ thấp được", một tiểu thương chia sẻ.

Theo các tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Nam Trung Yên (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), mỗi loại thịt đã tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg so với cách đây hơn một tháng.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều tiểu thương cho biết việc tăng giá thịt lợn không phải do tiểu thương "tự ý đẩy giá" mà xuất phát từ giá đầu vào liên tục leo thang.

"Nếu giữ giá cũ thì bán càng nhiều càng lỗ, trong khi tiền thuê sạp, điện nước và hao hụt trong quá trình bán hàng vẫn phải gánh", Chị H - tiểu thương chợ Nam Trung Yên cho hay.

Tại chợ Nam Trung Yên, một tiểu thương khác cho biết thêm, nguồn hàng hiện nay không còn dồi dào như trước, việc lấy thịt từ lò mổ gặp nhiều khó khăn hơn. "Sau đợt dịch tả lợn châu Phi, nhiều trại nuôi giảm đàn, nên lượng thịt về chợ ít hơn. Có hôm muốn lấy thêm hàng cũng không có", người này chia sẻ.

Theo các hộ kinh doanh, nguyên nhân chính khiến giá thịt lợn tăng kéo dài là do nguồn cung bị ảnh hưởng sau đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua.

Nhiều trang trại buộc phải giảm đàn hoặc tái đàn chậm, khiến lượng lợn xuất chuồng không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chi phí chăn nuôi, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi và chi phí phòng dịch, vẫn ở mức cao, tạo áp lực lớn lên giá thành sản phẩm.

Giá thịt lợn tăng cũng đang tác động trực tiếp đến thói quen tiêu dùng của người dân.

Dự báo trong thời gian tới, nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, giá thịt lợn có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.

Điều này đặt ra không ít áp lực đối với người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt nói chung vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

