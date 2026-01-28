Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 28/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Trạm bơm PS.6
THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 28/01/2026 đến 11:04:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm NLMT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 14:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 60, một phần KCN An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 13:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mốt phần Khu công nghiệp An Nghiệp - Xă An Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phân khu công nghiệp An Nghiệp - Xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/02/2026 đến 18:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Các ấp: Hòa Thượng, Hòa Hinh xã Ngọc Tố, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Đặng – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thọ – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Lê Văn Xe, ấp Hòa Lời – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, Thiện Bình, Thiện Thánh, Thiện Nhơn, một phần ấp Tà Ân B - xã Mỹ Hương, ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận, Nội Ô - xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Tân Hòa A, Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, Tân Phước A1, Tân Phước A2, Tân Phước B, Ấp Mới và một phần khu vực ấp Tân Thành – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Phương Bình 1, Phương Bình 2 – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp Tam Sóc A, B1, B2, D1 - xã Mỹ Tú - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Danh, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Danh, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Danh, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu; một phần khu vực phường Khánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa; Một phần xã Lai Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 12:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu: Một phần phường Khánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 13:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực phường khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Cóc, Năm căn xã Lai Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực: Hòa Giang, Thạch Sao, Giầy Lăng, phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ. Mất điện một phần khu vực: Huỳnh Kỳ, Mỹ Thanh, Vỉnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực phường Khánh Hòa TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 08:20:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực phường khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực phường khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 08:15:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực phường khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực phường khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Noupoul, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: trạm biến áp Tăng Sường Chức 2 (TSKH)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Tà Điếp C1, ấp Tà Điếp C2 – xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 2 - xã
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Thạnh Điền - xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Công Điền, ấp Xa Mau 2 – xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp Hòa Phú, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp An Thới, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp 9, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Thuế cơ sở 11 Thành phố Cần Thơ) thuộc ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Phòng Giao Dịch Số 9 - Kho Bạc Nhà Nước Khu Vực XIX thuộc ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Cơ Sở Cán Tol Út Hậu thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trường THPT An Lạc Thôn thuộc ấp An Ninh 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Lộc 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Lộc 1, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi, ấp Hòa Phú, ấp Cứ Mạnh, ấp Hòa Quới, một phần Ấp 3, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất địện 02 khách hàng Nguyễn Hoàng Tú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lộc 2 – xã An Lạc Thôn -TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, xã Thới An Hội ; ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 4 - xã Tân Thạnh - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 4 - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Sóc Dong, Ấp 4 - xã Tân Thạnh - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 09:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ko Ko - xã Tân Thạnh - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Đức - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây B – Phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Hoà – Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Thạnh, Tân Phú – Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thanh, Vĩnh Đồng – Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Hiệp xã An Ninh TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 13:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 09:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: không
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 14:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 13:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa, xã Thuận Hòa TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 13:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Đầy Hương - Xã Thạnh Thới An - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn - ấp Tắc Bướm, An Hòa 2, An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tiên Cường, ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Thới An - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Hòa 2, xã Thạnh Thới An - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Hội Trung, Ấp Sóc Lèo, ấp Phố Dưới, ấp Nam Chánh Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Sóc Lèo, Ấp Nam Chánh, một phần ấp Hội Trung Xã Lịch Hội Thượng, một phần ấp Nhà Thờ, ấp Chợ xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đại Nôn, ấp Tổng Cáng -Xã Liêu Tú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
