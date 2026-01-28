Trải nghiệm xe máy điện giá 22,9 triệu đồng pin bền, cốp cực rộng, đi hơn 100km/lần sạc, trang bị sánh ngang Honda Vision, chi phí như xe số Wave Alpha

Xe máy điện pin bền, cốp rộng, đi hơn 100km/lần sạc, trang bị sánh ngang Honda Vision

Magnus G Max,

Thương hiệu Ampere đã chính thức giới thiệu Magnus G Max, mẫu xe điện mới gia nhập nhóm "xe quốc dân".

Ampere Magnus G Max được định vị là xe dùng cho sinh hoạt thường nhật đi làm, đi học, đi chợ, chạy trong đô thị. Đó cũng là lý do xe không cố chạy theo hướng "điện hiệu năng cao" mà tập trung vào 3 yếu tố người dùng quan tâm nhất phạm vi hoạt động, độ bền pin và sự tiện dụng.

Xe sử dụng pin Lithium Ferro Phosphate (LFP) dung lượng 3kWh

Xe sử dụng pin Lithium Ferro Phosphate (LFP) dung lượng 3kWh và là lựa chọn đang được nhiều hãng ưu tiên nhờ tính ổn định và tuổi thọ, đặc biệt phù hợp môi trường nóng ẩm và cường độ sử dụng cao. Ampere còn đưa ra chế độ bảo hành pin khá mạnh: 5 năm hoặc 75.000 km cho thấy hãng muốn tạo cảm giác an tâm với nhóm khách hàng phổ thông.

Về quãng đường, nhà sản xuất công bố Magnus G Max có thể đi hơn 100 km ở chế độ Eco trong điều kiện thực tế, trong khi phạm vi hoạt động "được chứng nhận" là hơn 142 km (con số này thường theo tiêu chuẩn thử nghiệm). Với tầm hoạt động như vậy, xe đủ dùng trong 3–4 ngày đi lại đô thị nếu người dùng chỉ chạy khoảng 20–30 km/ngày.

Magnus G Max sở hữu cốp dưới yên dung tích 33 lít

Thời gian sạc cũng khá hợp lý, xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 4,5 giờ tại nhà – phù hợp thói quen "sạc qua đêm" của người dùng xe điện.

Magnus G Max sử dụng động cơ gắn trục bánh xe với công suất định mức 1,5kW, công suất tối đa 2,4kW. Nếu đặt cạnh xe xăng như Honda Vision, thông số sức mạnh có thể không ấn tượng bằng nhưng đây vẫn là mức đủ để xe điện vận hành ổn trong đô thị tăng tốc nhẹ, không ì, chạy đường thông thoáng không bị "đuối".

Tốc độ tối đa xe đạt khoảng 65 km/h an toàn, vừa đủ, không biến xe thành thứ quá mạnh dẫn tới vượt khỏi nhóm người dùng phổ thông. Điểm hay là Ampere vẫn trang bị các chế độ vận hành rõ ràng gồm Eco, City và Reverse (số lùi). Với xe điện, số lùi là một trang bị cực kỳ thực dụng dắt xe trong hẻm, quay đầu khi chở đồ nặng hoặc đỗ xe trong không gian hẹp sẽ nhàn hơn rất nhiều.

Ngoài ra, xe được hoàn thiện trên khung gầm kép và có khoảng sáng gầm 165 mm. Con số này có ý nghĩa thật sự khi đi đô thị kiểu châu Á: nhiều gờ giảm tốc cao, đường xấu hoặc ngập nhẹ. Đây là một lợi thế đáng kể so với nhiều mẫu xe ga phổ thông vốn gầm thấp.

Magnus G Max sở hữu cốp dưới yên dung tích 33 lít, thuộc nhóm rất rộng trong phân khúc xe ga phổ thông. Hệ thống treo gồm phuộc trước ống lồng thủy lực và giảm xóc kép phía sau, hướng đến độ êm.

Trong khi đó, về trang bị hiển thị và chiếu sáng, xe lại tỏ ra "ăn đứt" các xe ga phổ thông kiểu cũ: Đồng hồ LCD kỹ thuật số 3,5 inch; Hệ thống đèn LED; Cổng sạc USB; Tùy chọn kết nối thông minh thông qua TCU.

Trong khi đó, Honda Vision tại một số phiên bản vẫn dùng kiểu đồng hồ analog kết hợp màn LCD nhỏ và đèn halogen truyền thống. Nói cách khác, Ampere đang dùng đúng chiến thuật của xe điện phổ thông đời mới không thắng bằng động cơ mà thắng bằng trải nghiệm sử dụng.

Giá xe máy điện Magnus G Max

Xe máy điện Magnus G Max giá mở bán chỉ 94.999 Rupee (quy đổi khoảng 23 triệu đồng). Điều đáng nói là dù nằm ở tầm giá vốn thường bị cắt giảm trang bị, mẫu xe này lại xuất hiện với một cấu hình khiến nhiều người phải giật mình: pin LFP 3kWh, cốp "khủng" 33 lít, khoảng sáng gầm cao và các tiện ích rất đời thường như đèn LED, đồng hồ LCD, cổng sạc USB.

Magnus G Max không phải chiếc xe làm để khoe công nghệ mà nó cũng không phải mẫu xe nhằm tạo hình ảnh sang chảnh. Nhưng chính vì vậy nó mới nguy hiểm: xe rẻ, pin bền, cốp rộng, trang bị đủ xài, đều là những thứ định nghĩa một chiếc "xe ga quốc dân" theo đúng nghĩa thực dụng.

Ở thị trường như Ấn Độ, nơi xe hai bánh là phương tiện chính, mẫu xe như Magnus G Max có thể tạo sức ép rõ rệt lên xe xăng phổ thông. Và nếu xu hướng này tiếp tục lan rộng, cuộc chơi xe ga giá rẻ sẽ thay đổi: không còn chỉ là "xe nào tiết kiệm xăng" mà sẽ chuyển sang "xe nào rẻ – tiện – pin bền – chạy đủ".

Magnus G Max vì thế không chỉ là một mẫu xe mới, nó là tín hiệu cho thấy phân khúc xe ga phổ thông đang bước vào kỷ nguyên xe điện theo cách rất nhanh và rất thực dụng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



