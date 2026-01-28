'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới GĐXH - Tối 3/11, Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP. Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc.

Ngày 28/1, Bộ Công thương cho biết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 – sự kiện được đánh giá là "siêu hội chợ" quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, với diện tích trưng bày lên tới 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng, sự tham gia của khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút trung bình 100.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Năm nay, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng", Hội chợ Mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; Kết nối sản xuất – phân phối – thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa;

Quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – thương mại; Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".

Năm nay, trên diện tích khoảng 145.000 m² trong nhà và ngoài trời, hội chợ dự kiến bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, cùng các không gian ngoài trời phục vụ hoạt động văn hóa – ẩm thực – trải nghiệm.

Không gian hội chợ được thiết kế tổng thể, hiện đại, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, hướng tới việc tạo dựng một không gian Xuân Việt Nam rực rỡ, giàu bản sắc, đồng thời bảo đảm hiệu quả trưng bày, giao thương và trải nghiệm cho người dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ; được cấu trúc thành 08 phân khu nội dung nổi bật, gồm: Phân khu Địa phương chủ đề – Thành phố Hồ Chí Minh; Phân khu "Du xuân quê hương – Sản vật Bốn phương"; Phân khu "Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân"; Phân khu "Xuân Thịnh vượng"; Không gian "Tết Sum vầy"; Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam"; Phân khu ngoài trời "Vị Xuân gắn kết"…

Bộ Công thương cho biết, thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xây dựng mô hình hội chợ quốc gia thường niên, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Chính phủ quyết định tổ chức Hội chợ Mùa Xuân, hướng tới hình thành điểm hẹn giao thương định kỳ của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương và người tiêu dùng cả nước.

Việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, song hành cùng xuất khẩu và đầu tư; đồng thời tạo động lực thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng Tết, góp phần ổn định thị trường và gia tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu năm.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ Công Thương giữ vai trò chủ trì chung, chịu trách nhiệm điều phối, tổng hợp nội dung tổ chức hội chợ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội; các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng phối hợp tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng và các hoạt động giao thương.

Trước đó, ngày 27/1, Ban Chỉ đạo các hội chợ Quốc gia ban hành Quyết định 194/QĐ-BCĐHCQG về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia cũng ban hành Quyết định 194/QĐ-BCĐHCQG về việc phê duyệt Đề án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Đề án dựa trên căn cứ như Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 138/NQ-CP và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước; Chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 26/01/2026 về tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026… Đề án cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thành công vượt mong đợi của Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. Đặc biệt, Việt Nam cần có các hội chợ, triển lãm quốc gia tương xứng với quy mô và vị trí thương mại quốc gia và đây cũng là thời điểm phù hợp để tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.