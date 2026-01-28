Xe ga 125cc giá 45 triệu đồng đẹp hoài cổ, cốp chứa đồ rộng, trang bị ấn tượng sánh ngang SH Mode, rẻ hơn LEAD

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Xe ga 125cc đẹp hoài cổ, cốp chứa đồ rộng, trang bị ấn tượng sánh ngang SH Mode

Grand Filano Hybrid 2026 mới.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga retro-hiện đại Grand Filano Hybrid 2026 mới.

Đối với người dùng trẻ ngày nay, xe máy không còn đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà đã trở thành tuyên ngôn thời trang. Hiểu được điều này nên Yamaha đã tạo ra một bộ sưu tập màu sắc khá đa dạng cho Grand Filano Hybrid. Phiên bản Hybrid Neo có khá nhiều tùy chọn màu sơn, gồm Prime Gray, Greenish Gray, Pink Mauve và Essential White. Trong khi đó, phiên bản Hybrid Lux có 2 màu là Royal Iron và Magma Black.





Yamaha đã tạo ra một bộ sưu tập màu sắc khá đa dạng cho Grand Filano Hybrid.

Yamaha Grand Filano Hybrid có vóc dáng tương đối gọn gàng với chiều dài cơ sở 1.280 mm và các chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức 1.820 x 685 x 1.155 (mm). Khoảng sáng gầm 125 mm đủ để mẫu xe này thoải mái lên xuống vỉa hè cũng như vượt qua các gờ giảm tốc. Trong khi đó, chiều cao yên xe ở mức 790 mm, tương đối phù hợp với thể trạng của người dùng châu Á. Trọng lượng chỉ ở mức 100 kg, bảo đảm cho Yamaha Grand Filano Hybrid có khả năng di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển, rất phù hợp để đi trong phố.

Về ngoại hình, Yamaha Grand Filano Hybrid theo đuổi triết lý “Ride The Kalcer”, hướng đến thế hệ trẻ năng động và cá tính. Thiết kế của mẫu xe này kế thừa nền tảng vững chắc từ đời cũ với đèn pha hình kim cương, sử dụng bóng LED hiện đại và sang trọng. Công nghệ LED không chỉ được dùng cho đèn pha mà còn sử dụng cả cho đèn hậu cũng như xi-nhan của mẫu xe tay ga này.

Yamaha Grand Filano Hybrid có vóc dáng tương đối gọn gàng

Không chỉ là một mẫu xe “đẹp mã”, Yamaha Grand Filano Hybrid cũng sở hữu những trang bị đáng gờm, không hề thua kém nếu không muốn nói là nhỉnh hơn Honda SH Mode hay LEAD. Cụ thể thì xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT sắc nét, chìa khóa thông minh Smartkey.

Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ rộng rãi với dung tích 27L, được tích hợp đèn LED để thuận tiện khi cần tìm kiếm đồ vật vào buổi tối. Nắp bình xăng được bố trí ở phía trước nên rất tiện lợi, giúp người dùng không cần xuống xe hay mở yên vẫn có thể tiếp nhiên liệu.

Bên dưới yên xe là cốp chứa đồ rộng rãi với dung tích 27L

Grand Filano Hybrid được trang bị bộ vành 12 inch đi kèm lốp không săm 110/70-12 ở cả 2 bánh. Cấu hình phanh của mẫu xe này tương đối cơ bản với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Phiên bản Hybrid Neo được tích hợp công nghệ phanh kết hợp, trong khi phiên bải Hybrid Lux được nâng cấp với ABS cho bánh trước giống như Honda SH Mode và LEAD.

Yamaha Grand Filano vẫn trang bị động cơ Blue Core Hybrid có dung tích thực tế 124,86cc, nổi tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phản ứng nhanh nhạy trong môi trường đô thị. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 8,18 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grand Filano

Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này sẽ được phân phối với 2 phiên bản gồm Hybrid Neo và Hybrid Lux, có giá bán lần lượt tương ứng là 28.315.000 Rp và 28.795.000 Rp (khoảng 45 triệu đồng sau quy đổi).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.