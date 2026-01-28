SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

SUV hạng A giá 141 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sang trọng, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH GĐXH - SUV cỡ nhỏ vừa ra mắt đang khiến dân tình phát sốt nhờ mức giá siêu rẻ chỉ từ 141 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía Kia Morning và Hyundai Grand i10.

SUV hạng B thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại

Changan CS15 - mẫu SUV được đánh giá "đúng và trúng" nhu cầu của người tiêu dùng.





Changan CS15 bước sang đời 2026 với bản nâng cấp được đánh giá là "đúng và trúng" nhu cầu người dùng, khi tập trung mạnh vào không gian nội thất và tiện nghi sử dụng hằng ngày. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở màn hình giải trí trung tâm mới, kích thước 10 inch, lớn hơn trước và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây – trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe giá rẻ.

Mẫu SUV này có giá tương đương với Hyundai i10, song hiện tại chưa có thông tin mẫu xe này bán tại thị trường Việt Nam.





Bên dưới màn hình, Changan bổ sung thêm hệ thống cổng sạc phong phú hơn, gồm một cổng USB-A và một cổng USB-C cho hàng ghế trước, cùng một cổng USB-C dành cho hàng ghế sau. Trước đây, CS15 chỉ có duy nhất một cổng sạc, vì vậy thay đổi này được xem là bước cải tiến đáng kể về tính tiện dụng.

Đáng chú ý, hàng ghế sau nay đã có thêm cửa gió điều hòa, giúp cải thiện trải nghiệm cho hành khách.

Mặt ga lăng của CS15.





Ở ngoại thất, Changan CS15 2026 chỉ tinh chỉnh nhẹ nhưng đủ tạo khác biệt. Lưới tản nhiệt mới với thiết kế "Multi-Dimensional Rhombic" thay thế cho kiểu nan mạ chrome trước đây, mang đến diện mạo hiện đại hơn.

Bộ mâm hợp kim 17 inch cũng được làm mới với tông màu xám gunmetal, tăng chất thể thao cho mẫu crossover cỡ nhỏ này.

Khoang nội thất hiện đại, được tinh chỉnh nhẹ được tạo sự khác biệt.





Về vận hành, CS15 vẫn sử dụng động cơ BlueCore dung tích 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép ướt 5 cấp – cấu hình được Changan nhấn mạnh là tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị, ưu tiên sự mượt mà và tiết kiệm.

Các trang bị hỗ trợ lái cơ bản tiếp tục được duy trì, gồm camera lùi, cảm biến đỗ xe và hệ thống ga tự động (cruise control).

Giá SUV hạng B Changan CS15 2026

Định vị là mẫu xe phổ thông hướng tới nhóm khách hàng mua xe lần đầu, Changan CS15 2026 có giá bán dễ tiếp cận, từ 850.000 peso (khoảng 327 triệu đồng).

Tại thị trường này, xe được phân phối với một phiên bản duy nhất, đi kèm bốn tùy chọn màu sắc gồm Glitter Galaxy Silver Gray, đỏ, Shiny Pearl Black và Snowy White, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng trẻ.

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.