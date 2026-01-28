Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền nhận được

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Thị trường tiền gửi nóng lên rõ rệt khi lãi suất tiết kiệm tăng dồn dập





Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được ACB cập nhật trên ứng dụng ACB One ngày 27/1/2026, lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 2 tháng tăng 0,1%/năm lên 4,6%/năm từ hôm nay.

Cùng với đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 8 tháng cũng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,15%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 – 11 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,25%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB niêm yết mới tại 6,35%/năm sau khi vừa điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm.

ACB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng tại mức lãi suất 4,65%/năm.

Dù vừa tăng lãi suất tiền gửi nhưng lãi suất do ACB công bố vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Hiện không ít các ngân hàng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi từ 6,5% - 7,2%/năm.

Bên cạnh đó, không ít ngân hàng trả lãi suất tiền gửi thực tế cao hơn so với mức lãi suất niêm yết, dẫn đến lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đã vượt 8%/năm.

Điều đáng chú ý là lãi suất tiền gửi ACB áp dụng thực tế trùng khớp với mức lãi suất công bố trên ứng dụng ACB One.

Tuy nhiên, mức lãi suất công bố trên ứng dụng ngân hàng lại cao hơn đáng kể so với lãi suất do chính ACB niêm yết trên website.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố trên website của ngân hàng, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/1/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,3 ABBANK 4 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5 ACB 4,6 4,65 6,15 6,25 6,35 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,5 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,2 6,3 6,3 6,3 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 6 6 6 6 SAIGONBANK 4,4 4,6 5,5 5,6 6 6,2 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Như vậy, biểu lãi suất này thấp hơn rất nhiều so với lãi suất do ACB công bố trên ứng dụng cũng như đang áp dụng thực tế cho khách hàng.

Ngay cả với tài khoản tiền gửi trực tuyến có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động cao nhất do ACB công bố trên website cũng chỉ 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận lãi suất tới 9%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi hàng tháng nhận lãi suất 6,95%.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,3% áp dụng ở kỳ hạn 6 tháng.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,9%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.k

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 15,6 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1 tỉ đồng x 7,2%/12 x 13 = 78 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.