Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền nhận được
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được ACB cập nhật trên ứng dụng ACB One ngày 27/1/2026, lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 2 tháng tăng 0,1%/năm lên 4,6%/năm từ hôm nay.
Cùng với đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 8 tháng cũng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,15%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 – 11 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,25%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất được ACB niêm yết mới tại 6,35%/năm sau khi vừa điều chỉnh tăng thêm 0,1%/năm.
ACB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 – 5 tháng tại mức lãi suất 4,65%/năm.
Dù vừa tăng lãi suất tiền gửi nhưng lãi suất do ACB công bố vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Hiện không ít các ngân hàng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi từ 6,5% - 7,2%/năm.
Bên cạnh đó, không ít ngân hàng trả lãi suất tiền gửi thực tế cao hơn so với mức lãi suất niêm yết, dẫn đến lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đã vượt 8%/năm.
Điều đáng chú ý là lãi suất tiền gửi ACB áp dụng thực tế trùng khớp với mức lãi suất công bố trên ứng dụng ACB One.
Tuy nhiên, mức lãi suất công bố trên ứng dụng ngân hàng lại cao hơn đáng kể so với lãi suất do chính ACB niêm yết trên website.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố trên website của ngân hàng, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/1/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3
|3,5
|5
|5
|5,3
|5,3
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|2,1
|2,4
|3,5
|3,5
|5,2
|5,3
|ABBANK
|4
|4,2
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|ACB
|4,6
|4,65
|6,15
|6,25
|6,35
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,5
|6,2
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,4
|5,1
|5,7
|5,45
|LPBANK
|4,5
|4,75
|6,2
|6,3
|6,3
|6,3
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,55
|5,7
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6
|6
|SAIGONBANK
|4,4
|4,6
|5,5
|5,6
|6
|6,2
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
Như vậy, biểu lãi suất này thấp hơn rất nhiều so với lãi suất do ACB công bố trên ứng dụng cũng như đang áp dụng thực tế cho khách hàng.
Ngay cả với tài khoản tiền gửi trực tuyến có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động cao nhất do ACB công bố trên website cũng chỉ 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.
Tuy nhiên, ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.
Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận lãi suất tới 9%
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6,3% khi khách hàng gửi tiền online và 6% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 8,1% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,9% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...
PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi hàng tháng nhận lãi suất 6,95%.
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,3% áp dụng ở kỳ hạn 6 tháng.
Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,85% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,9%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.k
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,7% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.
Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
200 triệu đồng x 7,2%/12 x 13 = 15,6 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 7,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
1 tỉ đồng x 7,2%/12 x 13 = 78 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
Sau dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn lên mức 160.000 đồng/kg tại các chợ Hà Nội dịp cận Tết Nguyên đánGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 1, giá thịt lợn tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức tăng khá mạnh, khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc lại chi tiêu cho bữa ăn hằng ngày.
SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường khi được chào bán với mức giá chỉ từ 330 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với Kia Morning và Hyundai i10.
Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lên 178,1-180,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8-3,3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.
Trải nghiệm xe máy điện giá 22,9 triệu đồng pin bền, cốp cực rộng, đi hơn 100km/lần sạc, trang bị sánh ngang Honda Vision, chi phí như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá khoảng 22,9 triệu đồng gây chú ý nhờ pin LFP bền bỉ, đi hơn 100 km/lần sạc, cốp 33 lít và loạt tiện ích vượt tầm giá.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH ModeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.
Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu đi ngang khi giá giao dịch vẫn giữ ở vùng 112–114 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.
Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16 thường full tính năng giá rẻ có trang bị hiện đại giống iPhone 17 đáng mua nhất hiện nay.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SHGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.
Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SHGiá cả thị trường
GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.