Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Diễn biến giá biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự tại khu vực 2 phường mới tại quận Tây Hồ cũ dù không quá rầm rộ nhưng lại khiến người mua nhà bất ngờ vì giá bán rất cao, dao động từ khoảng 300 triệu đồng cho đến gần tỷ đồng một mét vuông.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 356m2 tại phố Từ Hoa, phường Tây Hồ (tức phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cũ), hiện đang được rao bán với giá 338 tỷ đồng, tương đương 949,44 tỷ đồng/m2.

Căn biệt thự thiết kế 3 tầng, rộng 180m2 tại Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 72 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đồng/m2.

Trong đó, phường Phú Thượng là khu vực có lượng thông tin biệt thự rao bán sôi nổi hơn hẳn.

2 phường mới của quận Tây Hồ sau sáp nhập

1. Phường Tây Hồ

Hiện nay, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy.

2. Phường Phú Thượng

Phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

