Chợ Việt bán một loại quả vàng ươm, thơm nức được ví như thuốc bổ khiến chị em thi nhau 'săn đón'
GĐXH - Loại quả này có hương vị thơm ngon đặc biệt và không lẫn với bất kì loại trái cây nào, vì vậy mà được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Thanh trà (chanh trà, sơn trà) là một trong những loại trái cây được nhiều người ưa chuộng bởi có lớp vỏ vàng óng bắt mắt, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng không lẫn với bất kì loại quả nào. Nhiều người nhận xét thanh trà có mùi thơm thoang thoảng của 4 loại quả như: Đào, cam, quýt, xoài. Hơn nữa mang lại rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe mọi người như: Tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cải thiện khả năng trao đổi chất, kháng viêm,…
Thanh trà chính vụ sẽ vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Quả có hình dáng hơi giống với quả xoài nhưng kích thước nhỏ hơn. Khi chưa chín, quả thanh trà màu xanh, khi chín, quả chuyển dần sang sắc vàng, vàng cam, vỏ nhẵn óng bắt mắt.
Có 2 loại thanh trà là thanh trà chua hay còn gọi là thanh trà Việt Nam (quả thường tròn và mỏng vỏ, quả chín thường đậm sắc cam) và thanh trà ngọt hay còn gọi là thanh trà Thái (quả thon dài, vỏ dày và cứng, có phủ một lớp phấn trắng ở vỏ).
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng', thanh trà đang được rao bán ở mức giá dao động từ 170.000 – 250.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này chia sẻ, vào đầu mùa thanh trà vẫn đang có mức giá cao, tuy nhiên khi tới chính vụ, giá loại quả này sẽ ổn định và có thể tiếp cận được nhiều người tiêu dùng hơn.
Chị Kim Liên (tiểu thương tại chợ Dịch Vọng, Hà Nội) chia sẻ: "Thanh trà là đặc sản nổi tiếng, từ lâu đã được nhiều người biết đến. Có hai loại là thanh trà Thái và thanh trà của Việt Nam. Hàng của Thái tuy đắt đơn nhưng quả ăn ngọt, thơm, có hình bầu dục còn quả của Việt Nam thì giá rẻ hơn một nửa, ăn chua, hình dáng quả tròn. Thanh trà khi chín vỏ vàng ươm, hình dáng thuôn dài bầu dục, bóc lớp vỏ bên ngoài ra sẽ thấy lớp cơm thịt vàng bên trong, ăn có vị ngọt xen lẫn chút chua (thiên về vị ngọt nhiều hơn), mùi thơm như mùi xoài chín.
Hiện tại, do vẫn đang là đầu mùa thanh trà nên lượng hàng tung ra thị trường chưa lớn vì vậy mà mức giá cũng đắt hơn, khoảng 200.000 đồng/kg bán lẻ. Do giá nhập vẫn còn cao, khó tiếp cận được đại đa số người tiêu dùng nên tiểu thương cũng hạn chế nhập hàng, đợi một thời gian nữa khi vào chính vụ có thể giá sẽ xuống nhiều và hàng cũng đa dạng hơn. Ở thị trường bày bán rất nhiều mặt hàng quả thanh trà với đủ các mức giá khác nhau, người tiêu dùng nên tìm cơ sở uy tín để mua không nên ham hàng giá rẻ, chất lượng sẽ không được đảm bảo".
Được mệnh danh là loại quả dân dã nhưng mang hương vị độc đáo, thanh trà năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
Chị Hồng (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất thích hương vị của quả thanh trà, thơm thơm, ngọt nhọt, chua nhẹ rất ngon. Hiện tại tôi thấy trên khắp các hội nhóm đang bắt đầu rao bán loại quả này, tôi cũng thử đặt một ít về ăn thử xem chất lượng có ổn không. Tôi thấy người bán hàng nói do đang là đầu mùa nên số lượng hàng có hạn, vì vậy phải đặt nhanh không hết, dù giá có hơi đắt nhưng tôi thấy vẫn xứng đáng".
Thanh trà đang là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
