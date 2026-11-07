Jennie (BLACKPINK) gây sốt khi khoe vóc dáng nóng bỏng

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Theo MyDaily, ngày 4/11, Jennie đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc nghỉ ngơi trong không gian thiên nhiên yên bình. Đính kèm những bức ảnh, thành viên BLACKPINK viết: "The only two ways I know how to heal" (Tạm dịch: Hai cách duy nhất mà tôi biết để chữa lành).

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jennie lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu kaki với thiết kế dây buộc đơn giản. Trang phục giúp nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng thanh mảnh, vòng eo nhỏ cùng cơ bụng săn chắc.

Jennie lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu kaki với thiết kế dây buộc đơn giản.

Không gian chụp ảnh được bao quanh bởi những bức tường đá và cây xanh, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Thay vì lựa chọn bối cảnh cầu kỳ, Jennie tận dụng ánh sáng tự nhiên để làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn.

Ở một khoảnh khắc, giọng ca SOLO đưa tay lên trán, tạo dáng thoải mái trước ống kính. Trong bức ảnh khác, cô quay lưng, khoe đường cong cơ thể cùng vóc dáng cân đối.

Đáng chú ý, Jennie gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật, giữ tổng thể trang phục theo phong cách tối giản. Chính sự đơn giản này giúp những bức ảnh mang màu sắc tự nhiên, khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy của nữ ca sĩ trên sân khấu.

Jennie gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật, giữ tổng thể trang phục theo phong cách tối giản.

Bên cạnh vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và cách tạo dáng của Jennie cũng trở thành điểm nhấn. Thành viên BLACKPINK tiếp tục cho thấy khả năng biến những khoảnh khắc đời thường thành bộ ảnh thời trang mang dấu ấn cá nhân.

Loạt ảnh mới đồng thời mang đến một góc nhìn khác về Jennie sau những lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn. Qua dòng chú thích, nữ ca sĩ phần nào thể hiện mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những điều giản dị.

Vốn được biết đến là một trong những biểu tượng thời trang của K-pop, Jennie thường xuyên gây chú ý với phong cách biến hóa đa dạng, từ những thiết kế sang trọng trên thảm đỏ đến trang phục năng động trong cuộc sống thường ngày.

Jennie thường xuyên gây chú ý với phong cách biến hóa đa dạng.

Lần này, lựa chọn bikini màu kaki cùng bối cảnh thiên nhiên tiếp tục làm nổi bật hình ảnh phóng khoáng, khỏe khoắn của nữ thần tượng.

Bên cạnh những hoạt động cá nhân, Jennie vẫn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực âm nhạc. Theo MyDaily, nữ ca sĩ đã phát hành EP kỹ thuật số Fallen Angel vào tháng 8 vừa qua.