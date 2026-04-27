Thiếu gia Quân muốn gặp bạn gái cũ lần cuối trước khi đi du học
GĐXH - Quân rất mong ngóng gặp người yêu cũ trước khi lên đường đi du học, nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 28 "Bước chân vào đời", biết Quân (Huỳnh Anh) và Thương (Quỳnh Kool) đều còn nặng lòng về nhau, Lâm (Mạnh Trường) đã thực hiện một phép thử để em họ có thể thoải mái trước ngày đi du học. Anh hẹn Quân tới quán cà phê và nhắn tin cho Thương biết xem cô có đến gặp Quân lần cuối không.
Quân rất mong ngóng người yêu cũ nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến. Đến khi Lâm giục về, anh vẫn muốn ngồi lại thêm đến khi quán đóng cửa, vì anh không muốn lỡ mất cơ hội gặp người thương trước lúc đi xa.
Thương sau khi nhận tin nhắn của Lâm thì vẫn đang đắn đo suy nghĩ. Trước đó, Quân đã quyết định đồng ý đi du học theo đề nghị của bố mẹ, sau khi nhiều chuyện ập đến.
Sau khi biết Minh đi tới xưởng gốm ngoài giờ học, Thương quyết định sẽ đưa đón em trai đi học hàng ngày. Chị cả cho rằng cuối cấp, em trai phải tập trung vào học hành, đừng có đi lang thang ở đâu nữa. Với tư cách là chị gái, Thương không muốn em trai chểnh mảng việc học hành.
Minh cảm thấy chị làm như vậy là đang quản lý mình, trong khi chị là giáo viên cũng nên hiểu tâm lý học sinh. "Em không thể thay đổi quyết định của chị được đâu" - Thương tuyên bố. Nhưng Minh cũng khẳng định có những việc chị không thể quyết định thay em được.
Ở diễn biến khác trong tập phim, cô giáo Giang (Lê Bống) bị đau bụng, gọi điện báo cho chồng nhưng nhận lại một tin nhắn vô tâm, vô trách nhiệm: "Đau bụng sao không vào viện đi. Sao phải gọi cho anh? Anh đang bận". Ngay sau đó, cô giáo Giang đã ngất xỉu ở trong nhà.
Minh (Sơn Tùng) không thể liên lạc được với cô nên rất lo lắng, gọi báo cho chị Thương. Minh cho biết sáng nay cô Giang không đi dạy, khi Minh chạy tới nhà cô, rõ ràng thấy có bóng người trong nhà nhưng gọi mãi không được. Thương cũng rất lo lắng cho bạn mình, cô trợ giúp cho Minh trèo cổng vào nhà cô Giang.
Tập 28 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 27/4 trên VTV3.
