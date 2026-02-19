Hơn 19 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ bé trai bị teo mật bẩm sinh
GĐXH – Giữa hành trình điều trị đầy gian nan và chi phí ghép gan vượt quá khả năng của gia đình, hơn 19 triệu đồng bạn đọc đã kịp thời chung tay, tiếp thêm hy vọng cho bé.
Mới chào đời chưa lâu, bé Nguyễn Hoàng Công đã phải đối mặt với căn bệnh teo mật bẩm sinh nguy hiểm, nhiều lần nhập viện vì biến chứng xơ gan. Bé sinh năm 2024, là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cung và chị Trần Thị Lý, ở xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.
Khoảng 1,5 tháng tuổi, người nhà phát hiện da bé vàng bất thường. Đưa con đi khám, gia đình bàng hoàng khi nhận tin bé mắc teo mật bẩm sinh – căn bệnh có thể dẫn đến xơ gan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
Tròn 2 tháng tuổi, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt mật để duy trì sự sống cho bé. Ca mổ thành công, nhưng hành trình điều trị phía trước vẫn còn rất dài.
Từ đó, tuổi thơ của bé Công gắn liền với bệnh viện. Bệnh tật kéo dài khiến đề kháng của con kém, suy dinh dưỡng. Công thường xuyên gặp biến chứng do xơ gan giai đoạn cuối. Ghép gan là cơ hội sống duy nhất của bé.
Chị Trần Thị Lý – mẹ bé Công đã tình nguyện hiến một phần gan để cứu con, nhưng chi phí điều trị quá lớn. Hoàn cảnh của bé đã được đăng tải trong bài viết "MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị".
Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc cùng với nỗ lực vay mượn thêm của gia đình, ca ghép gan cho bé đã được thực hiện thành công.
Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe & Đời sống, gia đình bé Công đã nhận được số tiền 19.105.000 đồng. Bà Vũ Thị Như Hoa – Chủ nhiệm CLB Phụ nữ yêu thương Nghĩa Lâm cùng các thành viên và ông Đỗ Mạnh Chiều – Bí thư Chi bộ xóm 11 Âm Sa, xã Hồng Phong đã thay mặt trao số tiền tới gia đình.
Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, gia đình chị Trần Thị Lý gửi lời cảm ơn tới các tấm lòng hảo tâm và Báo Sức khỏe & Đời sống đã đồng hành trong thời gian qua.
Tiếp sức cho người cha đơn thân bị tai nạn: Phép màu đến từ lòng nhân áiVòng tay nhân ái - 15 giờ trước
GĐXH - Một mình gồng gánh mẹ già và hai con nhỏ, trong đó có con bị thiểu năng trí tuệ, anh Nguyễn Văn Tuyến ở Hưng Yên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn, sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc đã mở ra hy vọng cho hành trình điều trị phía trước.
Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng ở HuếKết chuyển - 6 ngày trước
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.
MS 1064: “Tết bao giờ bố về?” – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận TếtCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Anh Đặng Văn Hội – người chồng, người cha tần tảo đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại bơ vơ giữa nỗi mất mát không gì bù đắp. Những ngày cận Tết, nghe 3 đứa trẻ hỏi “Tết bao giờ bố về?”, người mẹ trẻ càng xót xa.
Traphaco đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang chăm sóc sức khỏe và hơi ấm Tết đến vùng cao Nghệ AnVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Chương trình Tết ấm vùng cao 2026 của Báo Sức khỏe và Đời sống có sự đồng hành của Traphaco đã mang đến sức khỏe và quà Tết cho người dân Yên Hòa, Nghệ An. Hơn 1.000 người đã được khám bệnh và nhận quà.
Dược phẩm STARMED đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao Nghệ AnVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức tại xã Yên Hòa (Nghệ An), nhãn hàng Dr.Papie thuộc Tập đoàn Dược phẩm STARMED (STARMED GROUP) đã chung tay sẻ chia bằng những phần quà thiết thực dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người dân địa phương góp phần chăm lo sức khỏe và mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho vùng cao còn nhiều khó khăn.
Longevity Medical Center đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động cho đồng bào vùng caoVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức giúp người dân khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận quà Tết miễn phí. Đồng hành cùng chương trình, Longevity Medical Center đã góp thêm nguồn lực và lan tỏa tinh thần phòng bệnh từ sớm, từ xa vì sức khỏe cộng đồng.
Dược phẩm Thái Minh đồng hành cùng chương trình “Tết ấm vùng cao 2026”Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín tại Việt Nam, Thái Minh luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội. Vừa qua, đơn vị cũng đã đồng hành với Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương “Tết ấm vùng cao” đến với xã khó khăn Yên Hòa (Nghệ An).
MS 1963: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy timCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Những ngày cận Tết, gia đình ông Nhâm đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện điều trị bệnh tim.
FPT Long Châu đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang “Tết ấm vùng cao 2026” đến rẻo cao Nghệ AnVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có FPT Long Châu đã mang những phần quà nghĩa tình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực đến hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa (Nghệ An), góp phần giúp bà con vùng cao đón Tết đủ đầy, an vui.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục sẻ chia với 2 hoàn cảnh khó khăn ở HuếKết chuyển - 2 tuần trước
GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tiền hỗ trợ lần 2 tới 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế. Trước đó, 2 hoàn cảnh này đã được bạn đọc hỗ trợ lần 1 vào tháng 4/2025.
FPT Long Châu đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang “Tết ấm vùng cao 2026” đến rẻo cao Nghệ AnVòng tay nhân ái
GĐXH – “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có FPT Long Châu đã mang những phần quà nghĩa tình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực đến hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa (Nghệ An), góp phần giúp bà con vùng cao đón Tết đủ đầy, an vui.