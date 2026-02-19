Hơn 19 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ bé trai bị teo mật bẩm sinh

Mới chào đời chưa lâu, bé Nguyễn Hoàng Công đã phải đối mặt với căn bệnh teo mật bẩm sinh nguy hiểm, nhiều lần nhập viện vì biến chứng xơ gan. Bé sinh năm 2024, là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cung và chị Trần Thị Lý, ở xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 1,5 tháng tuổi, người nhà phát hiện da bé vàng bất thường. Đưa con đi khám, gia đình bàng hoàng khi nhận tin bé mắc teo mật bẩm sinh – căn bệnh có thể dẫn đến xơ gan và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Tròn 2 tháng tuổi, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt mật để duy trì sự sống cho bé. Ca mổ thành công, nhưng hành trình điều trị phía trước vẫn còn rất dài.

Từ đó, tuổi thơ của bé Công gắn liền với bệnh viện. Bệnh tật kéo dài khiến đề kháng của con kém, suy dinh dưỡng. Công thường xuyên gặp biến chứng do xơ gan giai đoạn cuối. Ghép gan là cơ hội sống duy nhất của bé.

Chị Trần Thị Lý – mẹ bé Công đã tình nguyện hiến một phần gan để cứu con, nhưng chi phí điều trị quá lớn. Hoàn cảnh của bé đã được đăng tải trong bài viết "MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trị".

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ. Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc cùng với nỗ lực vay mượn thêm của gia đình, ca ghép gan cho bé đã được thực hiện thành công.

Số tiền 19.105.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống đã được kết chuyển đến gia đình bé Công.

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe & Đời sống, gia đình bé Công đã nhận được số tiền 19.105.000 đồng. Bà Vũ Thị Như Hoa – Chủ nhiệm CLB Phụ nữ yêu thương Nghĩa Lâm cùng các thành viên và ông Đỗ Mạnh Chiều – Bí thư Chi bộ xóm 11 Âm Sa, xã Hồng Phong đã thay mặt trao số tiền tới gia đình.

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, gia đình chị Trần Thị Lý gửi lời cảm ơn tới các tấm lòng hảo tâm và Báo Sức khỏe & Đời sống đã đồng hành trong thời gian qua.