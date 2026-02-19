Tiếp sức cho người cha đơn thân bị tai nạn: Phép màu đến từ lòng nhân ái

Trước đó, hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyến ở thôn Trương Kênh Cầu, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã được đăng tải trong bài viết "MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não".

Anh Tuyến trước là trụ cột của gia đình. Vợ anh nhiều năm trước bỏ đi. Một mình anh phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai bị thiểu năng trí tuệ. Một mình vừa làm cha, làm mẹ, anh đã cố gắng làm nhiều việc để lo cho gia đình.

Thế nhưng, tai nạn giao thông đã khiến anh nằm liệt một chỗ và cần chi phí để phẫu thuật ghép sọ. Anh bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nhện, dập nhu mô thùy thái dương phải, dẫn đến liệt nửa người bên phải và viêm phổi do nằm lâu ngày.

Ròng rã nhiều tháng điều trị tại nhiều bệnh viện, gia đình kiệt quệ về kinh tế đã đưa anh về nhà chờ ngày đủ điều kiện phẫu thuật ghép sọ.

Khi biết đến hoàn cảnh của gia đình anh qua bài viết trên chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhiều độc giả đã quan tâm, hỗ trợ. Nhờ đó, anh Tuyến có thêm nguồn lực để thực hiện ca phẫu thuật.

Số tiền 14.360.000 đồng đã được kết chuyển đến với gia đình anh Tuyến. Ảnh Thành Luân

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe & Đời sống, gia đình anh Tuyến đã nhận được số tiền 14.360.000 đồng. Thay mặt Báo, đại diện địa phương đã trao số tiền này cho gia đình anh vào những ngày cận Tết Nguyên đán.

Nhận được sự ủng hộ của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Tuyến gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe & Đời sống cùng những tấm lòng nhân ái đã đồng hành, hỗ trợ trong thời gian qua.