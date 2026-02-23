Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc xảy ra nồm ẩm

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa và nồm ẩm tiếp tục xảy ra ở Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc.

Nguyên nhân gió Đông Nam ở tầng thấp hoạt động mạnh đưa một lượng ẩm lớn vào trong đất liền của Bắc Bộ. Đồng thời trên cao khu vực này xuất hiện vùng hội tụ gió gây ra mưa nhỏ kèm theo mây mù.

Hầu hết các tỉnh thành phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn sẽ có mưa nhỏ trong sáng nay, đến trưa chiều mưa có thể tạm ngớt, có lúc tạnh ráo.

Tuần tới tại Thủ đô Hà Nội nhiều ngày có mưa, trong đó 4 ngày đầu là mưa nhỏ, 2 ngày cuối tuần là mưa rào, kèm theo dông đầu mùa. Mưa ẩm kéo dài nhiều ngày kết hợp với nhiệt độ mức ấm từ 24-28 độ sẽ gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nắng mạnh. Các phường Tân Ninh, Biên Hòa, Bình Phước nắng nóng 35-36 độ. Còn lại các nơi khác dao động từ 31-34 độ.

Khu vực Nam miền Trung có nắng và khá nóng. Nhiệt độ các phường dao động trong khoảng từ 28-32 độ.

Khu vực Bắc miền Trung từ phường Đồng Hới xuống tới phường Phú Xuân thời tiết hôm nay có nắng, mức nhiệt từ 27-31 độ. Với phường Thành Sen, phường Cửa Lò trời nhiều mây 25-26 độ. Riêng phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) có mưa nhỏ vào sáng nay với mức nhiệt 25 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 23/2 đến ngày 24/2:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ ngày 24/2 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời lạnh.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/2 đến ngày 4/3:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng từ khoảng 25-26/2 và khoảng từ chiều tối 28/2-1/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

- Thời tiết khu vực Trung Bộ: Có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng đêm 24-25/02 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng có mưa rải rác.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

