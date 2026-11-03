Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi 2 đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn về?

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Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi ra sao?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, đêm qua một vài nơi ở vùng núi Bắc Bộ vẫn còn mưa dông do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Sáng nay mưa giảm, nắng xuất hiện ở nhiều nơi. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và nhiều nơi khác của Bắc Bộ có nhiệt độ dao động từ 28-32 độ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 5-6/11, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8-9/11.

Bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới cho thấy, khoảng 9/11, khi không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 25 độ C, giảm 3 độ C so với ngày hôm trước, thấp nhất 21 độ C, trời có mưa dông.

Trong các ngày 10-11/11, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Thời tiết hôm nay tại nhiều phường của Trung Bộ có mưa dông. Từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Các phường ở Cao nguyên Trung Bộ mưa xuất hiện một vài nơi, ban ngày trời nắng. Mức nhiệt cao nhất từ 28-31 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, chiều nay mưa dông có xu hướng giảm. Nguyên nhân do rãnh áp thấp ở phía Nam đang có xu hướng yếu đi và dịch chuyển xa dần khu vực Nam Bộ.

Mưa giảm, nắng xuất hiện từ sớm nên nhiệt độ tăng nhanh. Ở phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác của Nam Bộ mức nhiệt dao động từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa dông trong những ngày sắp tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 03/11 đến ngày 04/11

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 04/11 đến ngày 12/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 05-09/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 09/11 trời chuyển lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ khoảng 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 08-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ đêm 04-08/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ đêm 04-08/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm mùng 1 - 2/11 và khoảng đêm 5 - 7/11, Bắc Bộ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Nhiệt độ giảm nhẹ, trời có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có những điểm mưa to.