Hà Nội sắp chi trả hỗ trợ đổi xe điện, người dân cần đáp ứng điều kiện gì trên VNeID?
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xét duyệt và chi trả kinh phí hỗ trợ người dân thuộc diện hộ nghèo chuyển đổi xe máy chạy bằng xăng, dầu sang xe điện.
Đây là động thái cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về các chính sách khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch (xe điện), góp phần bảo vệ môi trường thủ đô.
Theo quy định được thông qua, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt tương đương 100% giá trị xe mới, nhưng không vượt quá trần 20 triệu đồng/trường hợp.
Căn cứ tính mức tiền là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn mua hàng hợp pháp đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, loại trừ các chi phí phụ kiện gắn thêm, bảo hiểm, dịch vụ tài chính hay các phụ phí phát sinh khác.
Với khung chính sách này, trường hợp mua một chiếc xe máy điện có giá 18 triệu đồng sẽ được giải ngân trọn vẹn 18 triệu đồng; nếu giá trị xe chạm mốc 25 triệu đồng, ngân sách chỉ chi trả tối đa 20 triệu đồng và người dân sẽ tự bù khoản chênh lệch còn lại.
Chương trình áp dụng với tần suất một lần duy nhất cho mỗi cá nhân đối với một phương tiện, kéo dài hiệu lực giải ngân đến hết ngày 31/12/2027.
Để tiếp cận được gói hỗ trợ trên, điều kiện cư trú được số hóa qua nền tảng dữ liệu dân cư đóng vai trò cốt lõi trong khâu thẩm định hồ sơ.
Cụ thể, người đứng đơn phải có thông tin trường dữ liệu "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Dữ liệu số này sau đó phải được UBND cấp xã, phường nơi cư trú xác nhận tính chuẩn xác và chịu trách nhiệm pháp lý trước khi chuyển tiếp lên các cấp phê duyệt.
Song song với yêu cầu về dữ liệu định danh số, người nộp hồ sơ phải nằm trong danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố ban hành, áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2027.
Đồng thời, đối tượng thụ hưởng bắt buộc phải đứng tên chính chủ trên giấy đăng ký của chiếc xe mô tô, xe gắn máy chạy nhiên liệu hóa thạch muốn chuyển đổi, trong đó thời điểm đăng ký phương tiện cũ phải diễn ra trước ngày Nghị quyết của HĐND thành phố có hiệu lực thi hành và toàn bộ giao dịch mua bán, thay thế xe điện mới phải hoàn tất trong khung thời gian chính sách còn hiệu lực.
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