Tin sáng 2/11: Miền Bắc chuyển mưa dông, nhiệt giảm; trẻ 5 - 6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí phổ cập giáo dục

Miền Bắc chuyển mưa dông, nhiệt giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2/11 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2/11 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trẻ 5 - 6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí phổ cập giáo dục

Thông tin trên VTC News, Nghị định 353/2026 của Chính phủ cho biết, đối tượng phổ cập giáo dục mầm non là trẻ từ 5 - 6 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Việc phổ cập được thực hiện theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm điều kiện thực hiện phổ cập. Trẻ em thuộc diện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi được miễn, giảm, hỗ trợ học phí.

Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi được hưởng chế độ, chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư, tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được áp dụng chính sách khuyến khích, ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.

Chính thức giảm giá điện bình quân 2%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá mới là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Quyết định này bao gồm giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện, cùng được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Việc điều chỉnh giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP.

Hình minh họa. Nguồn: EVN

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh còn căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện và các quy định có liên quan.

Theo EVN, việc giảm giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo tập đoàn, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện với tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Từ ngày 2/12, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua 206 căn nhà ở xã hội

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội đợt 1 tại dự án Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Hạ Bằng.

Theo đó, dự án có tổng cộng 231 căn hộ, giá bán 23,5 triệu đồng/m². Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 4.131,2m², với tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 24.542m², đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người.

Trong tổng số 231 căn hộ được đưa ra thị trường đợt này, có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56m² đến 77m²; 13 căn cho thuê, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² và 12 căn cho thuê mua, diện tích từ 51,47m² đến 69,21m².

Từ ngày 2/12, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua 206 căn nhà ở xã hội - (ảnh minh họa).

Giá bán nhà ở xã hội được công bố là 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất có diện tích 37,56m² dự kiến khoảng 883 triệu đồng; căn hộ lớn nhất diện tích 77m² có giá khoảng 1,81 tỷ đồng, chưa tính kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê, giá được công bố là 100.800 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Như vậy, người thuê căn hộ có diện tích từ 51,47m² đến 69,21m² sẽ phải trả khoảng 5,19-6,98 triệu đồng/tháng.

Riêng hình thức thuê mua có thời hạn 5 năm, người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, tính theo giá bán 23,5 triệu đồng/m². Mức giá thuê mua được công bố là 209.475 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ vào tháng 1/2027; bàn giao căn hộ trong quý IV/2027. Người dân có nhu cầu đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án có thể liên hệ, nộp hồ sơ tại một trong ba địa điểm: Số 17, liền kề 6, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông; khu đấu giá Đồng Trúc, thôn T

Đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số thoát vùng khó khăn

Thông tin trên VTV, Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất tiếp tục hỗ trợ đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số thoát vùng khó khăn.

Theo Bộ Y tế, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó điểm c khoản 2 Điều 1 quy định: "Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Đối tượng trên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sẽ kết thúc ngày 31/10.

Sau gần 03 năm thực hiện, chính sách đã duy trì cho bình quân khoảng 2 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế khi xã nơi sinh sống không còn thuộc khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, tránh tình trạng người dân rời bỏ bảo hiểm y tế khi thôi hưởng chính sách cấp thẻ miễn phí.

Tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên được lấy từ nguồn kinh phí nào?

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong năm học 2024-2025 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Ảnh minh hoạ.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định, đối với cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm và được giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Do đó, nhà trường có trách nhiệm căn cứ nhu cầu kinh phí thực tế và dự toán được giao để thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên theo quy định.

Thời tiết hôm nay 1/11: Các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/11), Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định cả chiều mua vào và bán ra GĐXH - So với phiên liền trước, giá vàng ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giữ ở mức 3,875.5 USD/oz.