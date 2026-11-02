Hai khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét?

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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm qua một sóng lạnh yếu ở phía Bắc đẩy rãnh áp thấp xuống gần phía nước ta tạo ra một vùng hội tụ mây dông tại khu vực miền Bắc.

Dự báo khu vực Bắc Bộ có mưa dông dải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng khu vực vùng núi cục bộ có những điểm mưa to lượng mưa lên đến 80mm.

Do có mưa, thời tiết khu vực Bắc Bộ mát mẻ, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với ngày hôm qua. Mức độ phổ biến toàn miền dao động từ 28-31 độ.

Dự báo, trong khoảng ngày 5-7/11, miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ. Do tác động của không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực Bắc miền Trung, chiều tối nay cũng có mưa ở một số phường như phường: Tĩnh Gia, Đồng Hới, Phú Xuân. Còn phường Thành Sen, phường Đông Hà trời nắng. Mức nhiệt phổ biến từ 30-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam miền Trung trời nắng, chiều tối có mưa dông từ phường Hải Châu đến phường Nha Trang. Mức nhiệt cao nhất tại các phường từ 30-34 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết sáng và trưa nay trời có nắng. Chiều tối có mưa dải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Vùng mưa to tập trung chủ yếu ở vùng miền Tây Nam Bộ.

Nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa rào và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 02/11 đến ngày 03/11

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 03/11 đến ngày 11/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; từ khoảng đêm 05-09/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Từ khoảng 05-07/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 08-11/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hóa: Từ đêm 03-08/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 09/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 04-07/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời điểm miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 1 - 2/11, khu vực miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ trung bình nên trời có mưa dông, nhiệt độ có xu hướng giảm.