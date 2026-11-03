Tin sáng 3/11: Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc; Đánh học sinh mầm non, 2 giáo viên bị điều chuyển

Không khí lạnh sắp tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc

Khi không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 25°C. Ảnh minh họa

Theo bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khoảng 9/11, khi không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 25°C, giảm 3°C so với ngày hôm trước, thấp nhất 21°C, trời có mưa dông.

Trong các ngày 10-11/11, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 26°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21°C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 11/2026, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng này phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ hộ nghèo tối đa 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Theo Nghị quyết, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, nhưng không quá 20 triệu đồng. Giá trị làm căn cứ tính hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe, đã bao gồm thuế VAT, không tính phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các khoản phát sinh khác.

Như vậy, người mua xe điện giá 18 triệu đồng có thể được hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng; nếu xe có giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, phần còn lại do người mua tự chi trả. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Để được hưởng hỗ trợ, người đề nghị phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND thành phố phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027. Đồng thời, người này phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên hệ thống VNeID thuộc địa bàn Hà Nội, được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một điều kiện quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực; việc chuyển đổi phương tiện phải thực hiện trong thời gian chính sách áp dụng.

Tìm thấy cụ bà 78 tuổi sau 5 ngày lạc trong rừng ở Tuyên Quang

Lực lượng chức năng tìm thấy cụ bà Hoàng Thị Chợ. Ảnh: UBND xã Hùng Lợi

Chiều 2/11, ông Nguyễn Đình Tứ - Chủ tịch UBND xã Hùng Lợi (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ bà Hoàng Thị Chợ (78 tuổi, trú thôn Làng Phan, xã Hùng Lợi), theo Lao Động.

"Hiện sức khỏe bà cụ hơi yếu, đang được chăm sóc y tế. Vị trí phát hiện cách nhà khoảng 1km, trong khu vực rừng", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Thời điểm được tìm thấy, cụ Hoàng Thị Chợ vẫn tỉnh táo nhưng bị đau chân, không thể đi lại.

Theo thông tin từ địa phương, cụ đã hơn 5 ngày không ăn uống. Sau khi được tìm thấy, bà cụ được sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa về Trạm Y tế xã để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 28/10, cụ Hoàng Thị Chợ được thông báo mất tích. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm diện rộng.

Quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, gặp không ít khó khăn do địa hình phức tạp.

Đánh học sinh mầm non, 2 giáo viên bị điều chuyển

Phân hiệu Lộc Tân của Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hoá) - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Trả lời trên VTC News, lãnh đạo UBND xã Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, Trường Mầm non Hậu Lộc (xã Hậu Lộc) vừa có quyết định điều chuyển công tác đối với hai giáo viên có quan đến vụ đánh học sinh mầm non, nói "cút đi" xảy ra tại phân hiệu Lộc Tân hôm 16/10.

Theo đó, sau thời gian bị tạm đình chỉ giảng dạy 1 tuần, Hội đồng kỷ luật Trường Mầm non Hậu Lộc họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai nữ giáo viên Ngô Thị B và Ngô Thị Thanh L. Thời gian kỷ luật là 12 tháng.

Ngoài bị kỷ luật, hai nữ giáo viên trên cũng bị điều chuyển công tác, không được phân công đứng lớp, chuyển sang nhận nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục. Trong đó, cô N.T.B. đến phân hiệu Mầm non Thịnh Lộc, còn cô N.T.T.L. chuyển đến phân hiệu Mầm non Hậu Lộc

Đối với học sinh bị cô giáo tát, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe cháu bé ổn định và tiếp tục đi học bình thường. Mới đây, gia đình tạm thời cho cháu nghỉ học.

Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán xin lỗi, hỗ trợ chi phí điều trị

Người đàn ông dùng chìa khóa xe ô tô ném vào mặt nữ chủ quán. (Ảnh cắt từ video)

Tối 1/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, giao với Quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung clip, khi nữ chủ quán nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó ném một vật dụng về phía nữ chủ quán.

Liên quan đến sự việc, chiều 2/11, lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã mời người đàn ông liên quan là ông N.V.H. đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định, theo VOV.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận hành vi sai trái. Người này cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc, ông đã trực tiếp đến gặp nữ chủ quán và gia đình để xin lỗi, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị vết thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h, ông N.V.H., quê ở huyện Hưng Nguyên cũ, điều khiển ô tô về địa phương và đỗ xe ngược chiều trước quán ăn. Khi nữ chủ quán đến nhắc nhở, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc đứng đối diện nữ chủ quán, ông H. dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt người phụ nữ, khiến nạn nhân bị rách da, chảy nhiều máu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Tháng 10 nóng nhất lịch sử

Miền Bắc vừa trải qua tháng 10 nóng bất thường khi xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 28/9 đến 2/10, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi vượt 37°C.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trong tháng 10/2026, cả nước có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đáng chú ý, tại miền Bắc, nhiều trạm ghi nhận mức nhiệt vượt kỷ lục đã thiết lập trước đó, thậm chí một số trạm liên tiếp phá vỡ kỷ lục.

Trong đợt nắng nóng đầu tháng, ngày 2/10, trạm Mường Tè (Lai Châu) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 38°C, vượt mức lịch sử 37,2°C từng xuất hiện ngày 19/10/1991.

Tại Sơn La, trạm Yên Châu hai lần ghi nhận nhiệt độ 38,3°C vào ngày 3/10 và 24/10, vượt mức lịch sử 37,5°C thiết lập ngày 23/10/2019.

Cùng ngày 1/10, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận nhiệt độ 37,3°C, cao hơn mức lịch sử 36,5°C ghi nhận ngày 7/10/2021. Trạm Hà Đông (Hà Nội) cũng quan trắc được mức nhiệt 36,5°C, vượt kỷ lục 35,7°C của ngày 5/10/2025.

Không chỉ nhiệt độ cao nhất trong ngày, nền nhiệt trung bình tháng 10 tại nhiều địa phương cũng xác lập những mức cao chưa từng ghi nhận.

Cụ thể, cả nước có 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 10/2026 đạt hoặc vượt giá trị lịch sử trong các năm trước. Riêng miền Bắc có tới 68 trạm vượt kỷ lục.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.