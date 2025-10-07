Mới nhất
Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấp

Thứ ba, 10:11 07/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Trước 1 ngày nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trái từng cơn khi gắng sức, mỗi cơn kéo dài khoảng 10 giây kèm khó thở.

Phát hiện viêm cơ tim từ dấu hiệu đau ngực trái

Anh Nam (TP HCM) có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ, ho đàm trắng hơi vàng từ một tuần trước. Nghĩ bị viêm đường hô hấp, anh tự mua thuốc uống, sau vài ngày hết ho, không còn đau họng. 

Cách nhập viện một ngày, anh đau ngực trái từng cơn khi gắng sức, mỗi cơn kéo dài khoảng 10 giây kèm khó thở. Cơn đau chỉ tập trung một chỗ, không lan lên vai hay cánh tay, ngồi nghỉ một lát thì giảm. Anh đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch cho biết, anh Nam đến khám trong trạng thái đau nhói ngực trái không giảm, khó thở nhiều, nhịp tim nhanh (104 lần/phút). 

Siêu âm tim ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim lượng vừa. Xét nghiệm máu có men tim troponin tăng gấp 20 lần bình thường, NT-ProBNP cũng tăng cao. Chụp MRI tim tìm nguyên nhân, phát hiện màng ngoài tim và cơ tim người bệnh bị viêm cấp tính. Anh Nam được chỉ định nhập viện để điều trị nội khoa.

Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân gây viêm cơ tim: Do viêm họng

Viêm cơ tim là sự viêm nhiễm của các tế bào cơ tim, có thể diễn ra khu trú hoặc lan rộng, do tác nhân nhiễm trùng (như virus, vi khuẩn, nấm…) hoặc tác nhân không nhiễm trùng. Còn viêm màng ngoài tim xảy ra khi màng ngoài tim – lớp màng bao bọc xung quanh trái tim bị viêm nhiễm do virus, vi khuẩn, sau nhồi máu cơ tim hoặc liên quan đến các bệnh tự miễn.

Thông thường bệnh nhân chỉ bị một trong hai tình trạng trên. "Trường hợp vừa viêm cơ tim vừa viêm màng ngoài tim như anh Nam là ít gặp", bác sĩ Kiều chia sẻ, thêm rằng nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các đợt viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim cấp là do nhiễm virus đường hô hấp. Khả năng anh Nam bị bệnh sau hơn một tuần viêm họng.

Anh Nam được điều trị bằng thuốc kháng viêm, thuốc điều trị suy tim cùng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng. Hai ngày sau anh hết đau ngực, không còn khó thở, nhịp tim về mức 75 lần/phút, men tim troponin cũng giảm nhiều. Anh xuất viện sau 5 ngày khi dịch màng tim được kiểm soát, cơ tim và màng ngoài tim giảm viêm.

May mắn anh được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời nên chưa gặp biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ căn dặn anh tuân thủ chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hạn chế uống bia rượu, tránh vận động gắng sức, không thức khuya… để ngăn bệnh tái phát.

Viêm cơ tim nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Kiều, viêm cơ tim cấp là căn bệnh có diễn biến nhanh, phức tạp, có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Đối với viêm màng ngoài tim, bên cạnh tràn dịch màng tim, bệnh còn gây biến chứng dày và xơ hóa màng ngoài tim, chèn ép tim.

Khi được chữa trị đúng phác đồ, bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu bệnh để lâu và chuyển sang mạn tính, triệu chứng đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp… sẽ kéo dài, thậm chí gây biến chứng, khiến việc điều trị phức tạp và khó khăn hơn, có khi phải phẫu thuật.

Cách phòng ngừa viêm cơ tim

Để phòng ngừa viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim cấp tính, mỗi người nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ mỗi ngày, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Xây dựng chế độ ăn uống, luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, hạn chế các tác nhân gây bệnh xâm nhập. Tránh tiếp xúc với côn trùng. Mặc quần áo dài tay, không để lộ da nếu đi qua vùng rậm rạp, rừng cây, nơi ẩm ướt. Tiêm các loại vaccine phòng bệnh được khuyến cáo, bao gồm vaccine phòng rubella, vaccine phòng cúm…

Kiểm soát các bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường hoặc nghi ngờ viêm cơ tim (đau tức ngực trái, loạn nhịp tim, sốt cao, lạnh người, đau nhức cơ), viêm màng ngoài tim (đau ngực đột ngột, ho, khó thở, sốt cao, mệt mỏi, tim đập nhanh), nên đi khám sớm.

Nữ bệnh bị viêm cơ tim sau khi bị sốt virut, bác sĩ khuyến cáo cần cảnh giác khi có dấu hiệu nàyNữ bệnh bị viêm cơ tim sau khi bị sốt virut, bác sĩ khuyến cáo cần cảnh giác khi có dấu hiệu này

GiadinhNet - Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chuyển lạnh, tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh hoành hành. Người dân cần cảnh giác với viêm cơ tim - là một biến chứng nguy hiểm sau nhiễm virus, nguy cơ tử vong và di chứng cao nếu không phát hiện và nhập viện điều trị kịp thời.

M.H (th)
