Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thuê xe tự lái dịp Tết: Hết loại giá rẻ

Chủ nhật, 08:32 15/02/2026 | Xã hội

Thị trường cho thuê xe tự lái dịp Tết đang thiếu dòng phổ thông giá rẻ do quá nhiều khách chọn

Cũng như mọi năm, những ngày cận Tết năm nay, nhiều người lại tìm đến các dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe về quê do giá vé máy bay, xe lửa tăng cao hoặc không mua được vé. Có người còn tính toán rằng thuê xe tự lái về quê sẽ thuận tiện hơn trong việc đi chúc Tết, vui chơi.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 1.

Các mẫu xe phổ thông giá rẻ cho thuê không còn

Anh Lê Thanh Tùng (ở phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết anh dự định sau Tết mới về quê miền Tây. Do đổi kế hoạch về quê trước Tết nên anh tìm thuê xe tự lái ở nhiều nơi nhưng không còn loại 7 chỗ nào giá hợp lý. Ngay cả các mẫu xe hạng B 4 chỗ cũng không còn.

Bên cho thuê thông bảo chỉ còn xe giá cao, thuê 10 ngày giá 20 triệu đồng. Với 10 - 15 triệu đồng thì chỉ thuê được xe phổ thông, song cách nay cả tuần cũng được thuê hết.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 2.

Nhu cầu thuê xe tự lái tăng mạnh dịp Tết năm nay

Anh Chu Phát Đạt, Giám đốc Nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho biết gần 30 ô tô đã cho thuê hết từ đầu tháng 2, với mức giá tăng 100% so với ngày thường. Sau đó, khách hàng liên hệ hỏi thuê xe liên tục, nhất là trong 2 ngày nay.

Theo ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam (app thuê xe tự lái Bonboncar), nhu cầu thuê xe dịp Tết này tăng cao. Khách đã liên hệ đặt kín xe của Bonboncar. Công ty phải nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe để đáp ứng phần nào nhu cầu đang tăng mạnh.

Vệ sinh xe để chuẩn bị giao cho khách thuê

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho rằng thị trường thuê xe đang thiếu dòng phổ thông do khách chọn quá nhiều. Hiện tại, các chỗ cho thuê xe rất khó đáp ứng nhu cầu khách hàng về những mẫu giá rẻ. Tuy nhiên, các mẫu xe tiền tỉ hiện vẫn còn, do mức giá thuê cao gấp đôi.

Tin-ảnh: Nguyễn Hải
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi khối không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 – 27 độ C, thời tiết chưa rét.

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi năm Bính Ngọ 2026, có 4 con giáp được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ, tài lộc bất ngờ đảo chiều, mở ra một năm mới rủng rỉnh tiền bạc.

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 16 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 20 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 21 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Xem nhiều

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng

Pháp luật

GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống
Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Từ 1/3 tới, thay đổi mới về hình thức xác nhận giao dịch Mobile Banking có thể nhiều người chưa biết

Đời sống
Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Vi phạm lỗi này, tài xế có thể bị phạt nặng từ 12 - 70 triệu đồng

Đời sống
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top