Thông báo khẩn từ cơ quan công an tới người dân có nhu cầu về vàng: Người mua đặc biệt lưu ý kẻo mất tiền tỷ trong chốc lát
GĐXH - Cơ quan công an cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng, người dân có nhu cầu mua bán, tích trữ vàng cần chú ý thông báo khẩn này.
Cảnh báo từ cơ quan công an các tỉnh tới người mua vàng
Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, càng gần Tết Nguyên đán và đặc biệt là ngày Vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người Việt tăng cao, tạo điều kiện để các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý “mua sớm, giữ giá, cầu may”.
Nhiều fanpage, website giả mạo thương hiệu vàng lớn được dựng lên, sử dụng hình ảnh cửa hàng thật, nhân viên mặc đồng phục, hóa đơn, mã QR chuyển khoản nhằm tạo cảm giác uy tín. Sau khi người mua chuyển tiền, đối tượng viện cớ “lỗi giao dịch”, “ghi sai nội dung chuyển khoản” để yêu cầu hoàn tiền, từ đó dẫn dắt nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Cơ quan công an dẫn thêm thông tin, theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý, từ cuối năm 2025, mỗi ngày có thể xuất hiện thêm 2–3 fanpage hoặc website giả mạo mới, chạy quảng cáo dày đặc với các chiêu thức như “giữ suất mua vàng”, “đặt cọc online”, “tặng vàng miễn phí”, trong khi các doanh nghiệp khẳng định không bán vàng qua mạng xã hội.
Thống kê cho thấy từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua vàng qua mạng xã hội, không chia sẻ mã OTP hay thông tin ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng chính thống để tránh rủi ro.
Cũng theo thông báo phát đi mới đây của Công an tỉnh Phú Thọ, giá vàng trong nước thời gian gần đây tăng, giảm nhanh trong thời gian ngắn, chịu tác động đồng thời từ diễn biến kinh tế thế giới, chênh lệch giá trong nước và hoạt động đầu cơ, “thổi giá”. Trong bối cảnh đó, những người mua vàng thiếu tỉnh táo rất dễ rơi vào trạng thái “đu đỉnh”, đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn khi thị trường điều chỉnh.
Cơ quan công an cũng chỉ ra tình trạng tung tin đồn, dự báo giá vàng thiếu căn cứ trên mạng xã hội và các nhóm chat kín nhằm dẫn dắt tâm lý giao dịch để trục lợi. Song song với đó là nguy cơ mua phải vàng trôi nổi, không hóa đơn, không chứng từ, không đảm bảo chất lượng hoặc nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó Công an tỉnh Hưng Yên cũng cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khi đối tượng rao bán vàng, bạc với mức giá “rẻ bất thường”, thậm chí chỉ bằng một nửa chênh lệch so với giá tại các cửa hàng chính thống.
Theo cơ quan công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết, hình ảnh, video so sánh giá vàng tại cửa hàng, kèm theo lời mời chào mua lại với giá thấp để kích thích lòng tham. Khi người dân liên hệ, chúng cam kết giao dịch trực tiếp, có hóa đơn đầy đủ nhằm tạo niềm tin, nhưng thực chất có thể tráo vàng giả, pha trộn vàng thật – giả, hoặc cung cấp sản phẩm không đúng chất lượng, trọng lượng.
Ngoài ra, một thủ đoạn khác là rao bán “giấy hẹn trả vàng” của cửa hàng với giá thấp hơn thị trường, song các loại giấy tờ này thường do đối tượng làm giả để chiếm đoạt tiền. Đáng chú ý, nhiều bài viết còn đính kèm đường link, mã QR với danh nghĩa cung cấp thông tin giá vàng, nhưng khi người dân truy cập có thể bị chiếm quyền sử dụng điện thoại, từ đó thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản khác.
Công an khuyến cáo người mua vàng tích trữ
Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có giấy phép, niêm yết giá công khai và đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, tuyệt đối không mua vàng trôi nổi, không rõ xuất xứ.
Đồng thời, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ, không rõ danh tính, không chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại với lý do “xác minh” hay “hỗ trợ giao dịch”.
Cơ quan công an cũng nhấn mạnh người dân không chạy theo tâm lý đám đông, không vay mượn hoặc dồn toàn bộ tài sản để đầu cơ vàng trong giai đoạn giá biến động mạnh, bởi rủi ro thua lỗ có thể xảy ra rất nhanh khi thị trường đảo chiều. Khi phát hiện các dấu hiệu thao túng giá, lừa đảo hoặc giao dịch bất thường, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.
Bên cạnh các rủi ro thị trường, người mua vàng tích trữ cũng cần đặc biệt lưu ý các quy định pháp lý mới. Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, các quy định về quản lý và xử phạt trong lĩnh vực mua bán vàng đã được siết chặt hơn, chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2.
Theo đó, giao dịch mua bán vàng (bao gồm vàng miếng) từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng; vi phạm có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng. Các hành vi không niêm yết công khai giá mua – giá bán, không ghi nhãn, không công bố tiêu chuẩn áp dụng có thể bị phạt 30 – 50 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn như kinh doanh vàng miếng không phép, nhập khẩu vàng trái quy định… mức phạt có thể lên tới 400 triệu đồng, kèm theo các biện pháp xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép.
Từ thực tế thị trường và cảnh báo của cơ quan chức năng, người mua vàng tích trữ cần tránh các hành vi rủi ro như: giao dịch vàng không hóa đơn, không chứng từ; mua bán với cửa hàng hoặc cá nhân không được cấp phép; gom mua số lượng lớn với mục đích đầu cơ, lướt sóng ngắn hạn trong giai đoạn giá biến động mạnh.
Trong bối cảnh giá vàng tăng nóng và rủi ro pháp lý ngày càng được siết chặt, các chuyên gia cho rằng người dân cần cân nhắc kỹ mục tiêu tích trữ dài hạn, tuân thủ quy định pháp luật và ưu tiên yếu tố an toàn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.
