Hàng Tết Nguyên đán ở siêu thị đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm giá đến 40%
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm với không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các siêu thị.
Ngày 21/1, ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống phân phối lớn tại Hà Nội cho thấy, giỏ quà Tết và các sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày Tết bắt đầu phủ quầy kệ. Hàng hóa dồi dào, đi kèm đó là hàng loạt chương trình khuyến mại sâu, giúp người dân dễ dàng mua sắm Tết với mức giá ưu đãi, tiết kiệm chi phí.
Đơn cử, tại hệ thống siêu thị MM Mega Market, bên cạnh việc tăng cường dự trữ hàng hóa Tết lên đến 30% so với năm trước, hệ thống này cũng triển khai chuỗi chương trình khuyến mại quy mô lớn trên toàn quốc.
Nhiều mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, đồ dùng gia đình được áp dụng mức giá ưu đãi trong suốt mùa cao điểm Tết.
Đại diện MM Mega Market cho biết, việc kết hợp giữa nguồn cung dồi dào và chính sách giá tốt giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm, hạn chế tình trạng tăng giá cục bộ trong những ngày giáp Tết.
Tại hệ thống siêu thị GO!, các chương trình khuyến mại được triển khai đồng loạt và liên tục ngay từ cuối tháng 12/2025 đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các mặt hàng áp dụng khuyến mại đợt này có thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, đồ gia dụng và quà biếu.
Đặc biệt, chương trình "Dọn Sạch Đón Tết" tại GO! đang thu hút sự quan tâm lớn của các gia đình. Nhiều sản phẩm tẩy rửa và đồ dùng gia đình được giảm giá lên tới 43%, kèm theo các quà tặng thiết thực.
Từ nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy đa năng của các thương hiệu quen thuộc như Sunlight, Vim, Lix cho đến các vật dụng như găng tay, bộ lau nhà… người tiêu dùng được hưởng mức giá cạnh tranh so với ngày thường.
Nhờ đó, người mua vừa chuẩn bị được không gian sống sạch sẽ đón năm mới, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt trong dịp Tết.
Ở nhóm hàng quà biếu, Central Retail cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng với mức giá đa dạng, từ 350.000 đến 550.000 đồng, bao gồm: các loại giỏ quà GO! giỏ quà Tết Lộc Tài có giá 350.000 đồng; GO! Hộp quà Xuân Đại Phúc với giá 450.000 và giỏ quà Tinh Hoa Tết Việt giá 550.000 đồng.
Trong khi đó, hệ thống siêu thị WinMart cũng ghi nhận sức mua Tết dự kiến tăng 20– 25% so với cùng kỳ năm trước và đã sớm tung ra các chương trình khuyến mại kéo dài từ đầu tháng 1 đến sau Tết.
Hàng nghìn sản phẩm được giảm giá lên tới 50%, tập trung vào các nhóm hàng bánh kẹo, đồ uống, gạo, dầu ăn và các mặt hàng thiết yếu.
Đặc biệt, các hộp quà Tết được WinMart phối hợp cùng nhà cung cấp triển khai ưu đãi độc quyền, giúp người tiêu dùng mua quà biếu với mức giá cạnh tranh.
Ngoài các giỏ quà thiết kế sẵn, WinMart còn triển khai hình thức giỏ quà tự chọn (Alacart), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu và ngân sách, đồng thời tận dụng các chương trình giảm giá đang áp dụng cho từng mặt hàng.
Video: Hàng Tết bắt đầu lên kệ siêu thị, sẵn sàng phục vụ người mua với mức giảm đến 40%.
Đây được xem là giải pháp linh hoạt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và ý nghĩa quà Tết.
Nhìn chung, thị trường bán lẻ Tết năm nay ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nguồn hàng lẫn chính sách khuyến mại.
Các quầy kệ giỏ quà Tết luôn sẵn sàng, đi kèm nhiều ưu đãi sâu, đã tạo điều kiện để người dân mua sắm Tết thuận lợi, tiết kiệm và an tâm hơn, góp phần mang đến một mùa Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy và trọn vẹn.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại siêu thị:
