Động thái mới của MM Mega Market sau phát hiện nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bày bán công khai ở siêu thị?

Ngày 20/1, thông tin đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (đơn vị vận hành chuỗi siêu thị MM Mega Market) cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, khắc phục theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành UBND phường Phương Liệt về đáp ứng quy định vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Đối với việc phát hiện 119 khay thực phẩm không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, đại diện MM Mega Market Việt Nam khẳng định là do chưa kịp trình hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra.

Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, phía siêu thị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thực phẩm đóng khay tại kho mát.

Cận cảnh thịt đùi ếch chỉ thể hiện ngày cân (ngày đóng gói tại siêu thị) mà không thể hiện ngày sản xuất của sản phẩm. Ảnh: Phương Mạnh



Đại diện MM Mega Market khẳng định, ngoài việc thực hiện đầy đủ báo cáo và cập nhật thông tin theo yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, đơn vị cũng đã lập tức khắc phục, tăng cường đào tạo các quy định về trang phục lao động nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa Lễ hội Xuân 2026, ngày 15/1 trước đó, Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác ATTP số 01 của TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo ATTP tại siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân ( tại tầng hầm B1, dự án hỗn hợp nhà ở dịch vụ công cộng, văn phòng và trường học, số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 đã phát hiện vi phạm về nhãn mác hàng hóa đối với thực phẩm tươi sống.

Cụ thể, tại khu vực quầy kệ bán hàng: Đoàn kiểm tra ghi nhận tem nhãn của 24 khay má đùi gà, 16 khay cá hồi, 6 khay cồi ốc bươu, 19 khay đùi ếch tươi và thân trước ếch chỉ thể hiện ngày cân (ngày đóng gói tại siêu thị) mà không thể hiện ngày sản xuất của sản phẩm.

Việc thiếu thông tin về ngày sản xuất khiến người tiêu dùng không thể xác định được chính xác độ tươi ngon cũng như hạn sử dụng thực tế của thực phẩm, gây hoang mang cho khách hàng mua sắm dịp cận Tết.

Trong kho mát của siêu thị: Đoàn phát hiện 04 khay cánh gà không có tem nhãn. Đáng chú ý, tại kho đông lạnh, có tới 50 khay gà hoàn toàn "trắng" thông tin: Không tem nhãn mác, không ngày sản xuất và không có hạn sử dụng.

Ngoài ra, khi Đoàn kiểm tra tiến hành xác minh nguồn gốc một số sản phẩm bất kỳ, đại diện siêu thị chưa xuất trình được đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm làm việc.

Đây là lỗ hổng trong quy trình quản lý chất lượng đầu vào của một hệ thống siêu thị lớn.

Trước những vi phạm nêu trên, đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở phải khắc phục ngay các tồn tại, đặc biệt là quy trình ghi nhãn sản phẩm.

Đối với số lượng thực phẩm vi phạm (không nhãn mác, không rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng, xuất xứ) được phát hiện tại thời điểm kiểm tra, Đoàn yêu cầu cơ sở tự bảo quản nguyên trạng, niêm phong chờ ý kiến xử lý của Ban Chỉ đạo công tác ATTP phường Phương Liệt.

UBND và Ban Chỉ đạo ATTP phường Phương Liệt có trách nhiệm tiếp tục làm việc với đại diện siêu thị để làm rõ các vấn đề về hồ sơ nguồn gốc, đồng thời tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vi phạm tại siêu thị MM Mega Market Thanh Xuân phải được báo cáo về Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 trước ngày 25/1/2026.

