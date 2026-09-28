Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân, Hà Nội đã được tháo dỡ ở cả hai chiều vào ngày 27/9.

Các biển này được lắp hôm 24/9, thể hiện mốc 0, 50, 100, 150 và 200 m. Tương ứng với biển báo là vạch sơn trên mặt đường, giúp tài xế ước lượng khoảng cách với xe phía trước.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai lắp đặt hệ thống biển thông tin, cảnh báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân. Mỗi vị trí gồm 5 biển, lần lượt thể hiện các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m. Dọc cầu có 3 vị trí được bố trí hệ thống biển này, kết hợp với các vạch sơn trên mặt đường.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, Sở tạm thời thu hồi các biển chỉ dẫn để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại việc đi qua các mốc khoảng cách này có thể bị xử phạt.

Ngày 27/9, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là các biển chỉ dẫn thông tin, không phải biển cấm hoặc biển hiệu lệnh và không được sử dụng làm căn cứ để xử phạt.

Các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m cùng hệ thống vạch sơn được bổ sung trên cầu nhằm cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết, ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước. Qua đó, người lái xe có thể chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn.

Theo đó, trong thời gian qua, trên cầu Nhật Tân xảy ra một số vụ tai nạn, va chạm giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông trên tuyến.

Trong năm 2026, trên cầu đã ghi nhận một số vụ va chạm liên hoàn giữa nhiều ô tô lưu thông cùng chiều, trong đó có vụ xảy ra ngày 7/2 và vụ ngày 17/8. Các vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng, có phương tiện bị lật và gây ùn ứ giao thông trên cầu.

Các vết sơn nơi trước đó đánh dấu lắp hệ thống biển chỉ dẫn vẫn còn.

Cầu Nhật Tân là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đối ngoại. Lưu lượng phương tiện trên tuyến lớn, tốc độ lưu thông tương đối cao.

Trong điều kiện này, việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc không duy trì khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm nối tiếp, nhất là khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng, tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân và thống nhất triển khai một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, các đơn vị chức năng bổ sung hệ thống biển thông tin, cảnh báo và các vạch sơn hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện tại những vị trí phù hợp, dễ quan sát.

Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m kết hợp với vạch sơn trên mặt đường giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với xe phía trước. Từ đó, tài xế có thể chủ động điều chỉnh tốc độ và duy trì khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Đáng chú ý, việc bổ sung các mốc khoảng cách và vạch sơn này trước hết là giải pháp thông tin, hướng dẫn, cảnh báo và tuyên truyền, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết trực quan về khoảng cách khi lưu thông trên cầu.

Các mốc khoảng cách nêu trên không phải là việc thiết lập thêm hệ thống biển cấm hoặc biển hiệu lệnh nhằm mục đích xử phạt người tham gia giao thông.

Theo cơ quan chức năng, việc kiểm tra, xác định và xử lý hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ hệ thống báo hiệu đường bộ có giá trị pháp lý và các tài liệu, dữ liệu hợp pháp theo quy định.

Hệ thống biển chỉ dẫn trước đó được lắp đặt trên cầu Nhật Tân.

Do đó, không căn cứ đơn thuần vào việc phương tiện đi qua các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m để xác định hành vi vi phạm.

Mục tiêu của việc bố trí các mốc và vạch sơn khoảng cách là tạo công cụ trực quan để người lái xe chủ động giữ khoảng cách, qua đó phòng ngừa từ sớm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn.

Cùng với việc bổ sung hệ thống cảnh báo khoảng cách, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn, phản quang và tổ chức tốc độ khai thác phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và khoảng cách an toàn.