Thông tin cần biết về biến chứng gan ở người tiểu đường

Tiểu đường ảnh hưởng tới gan như thế nào?

Gan đóng vai trò trung tâm trong chuyển hóa đường, mỡ và protein. Ở người tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2, rối loạn chuyển hóa glucose dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid và các chất khác trong gan. Hệ quả là gan dễ bị tích tụ mỡ, tổn thương tế bào và viêm mạn tính kéo dài. Nếu không được kiểm soát, các tổn thương này có thể tiến triển thành xơ gan và thậm chí là suy gan. Các biến chứng trên gan của bệnh tiểu đường

Tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương đến gan. Các biến chứng trên gan thường gặp ở người bệnh tiểu đường bao gồm: Gan nhiễm mỡ Tiểu đường và gan nhiễm mỡ thường liên quan với nhau. Bởi rối loạn chuyển hóa đường có thể kéo theo rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể, từ đó nhiều chất béo dư thừa được sinh ra, tích tụ trong gan và dẫn đến gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ cũng là khởi nguồn của các bệnh về gan do tiểu đường.

Các giai đoạn tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ ở người tiểu đường

Viêm gan

Đường huyết cao có thể làm tổn thương các tế bào gan và dẫn đến tình trạng viêm gan. Ngoài ra ở người bệnh tiểu đường, hệ miễn dịch bị suy giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đây cũng là một trong các nguyên nhân gây viêm, nhiễm trùng gan do tiểu đường. Xơ gan Khi gan bị viêm và tổn thương kéo dài, các tế bào gan mới sẽ tăng sinh để thay thế các tế bào gan đã bị tổn thương. Nếu quá trình này diễn ra liên tục với tốc độ nhanh sẽ dẫn đến tình trạng xơ gan. Biến chứng xơ gan ở người tiểu đường Cách điều trị biến chứng gan ở người bệnh tiểu đường Tùy từng tình trạng và giai đoạn bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định các thuốc khác nhau. Đối với tình trạng gan nhiễm mỡ, người bệnh chỉ cần dùng thuốc hạ đường huyết hoặc thuốc giảm mỡ máu kết hợp với việc thay đổi lối sống. Trong giai đoạn viêm gan, bên cạnh thuốc hạ đường huyết, bác sĩ có thể kê thêm một số thuốc giảm triệu chứng như thuốc lợi niệu, thuốc lợi mật.

Bên cạnh đó, người bệnh bị gan nhiễm mỡ, viêm gan cũng có thể lựa chọn việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ kết hợp với sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược. Một số thảo dược như Câu kỷ tử, Nhàu, Hoài sơn, Mạch môn ngoài tốt cho tiểu đường (hỗ trợ ổn định đường huyết) còn giúp:

- Hỗ trợ giảm cholesterol máu, cải thiện gan nhiễm mỡ. - Hỗ trợ giảm men gan, đặc biệt là men GGT - một loại men "cứng đầu" thường làm giảm tác dụng của các thuốc điều trị tiểu đường. - Hỗ trợ ngăn ngừa viêm gan tiến triển thành xơ gan.

Trong trường hợp người bệnh đã tiến triển thành xơ gan do tiểu đường, việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc để điều trị đồng thời các triệu chứng. Viêm gan tiến triển thành xơ gan ở người tiểu đường Các cách bảo vệ gan khỏi biến chứng tiểu đường Để phòng ngừa biến chứng qua gan ở người tiểu đường, người bệnh cần: - Giảm cân nếu thừa cân, béo phì: Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần giảm 10% trọng lượng cơ thể (nếu bạn bị thừa cân, béo phì) có thể giúp giảm mỡ gan và giảm bớt chứng viêm. Do đó, người bệnh cần thay đổi chế độ ăn uống, thói quen tập thể dục để giảm cân một cách tự nhiên, đồng thời giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. - Có chế độ sinh hoạt khoa học: Ăn nhiều rau củ, trái cây ít đường và duy trì thói quen tập thể dục tối thiểu 150 phút/ tuần, hạn chế rượu bia. - Sử dụng thảo dược hỗ trợ giảm biến chứng: Những thảo dược như Câu kỷ tử, Nhàu, Hoài sơn, Mạch môn… cũng được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết đồng thời cũng hỗ trợ giảm cholesterol máu từ đó giảm nguy cơ biến chứng cho gan. 4 thảo dược quý trong hỗ trợ phòng và giảm nguy cơ biến chứng ở người tiểu đường Hy vọng thông tin trong bài viết này đã phần nào giải đáp cho bạn về "biến chứng gan ở người tiểu đường" cũng như giải pháp giúp hỗ trợ giảm và phòng ngừa biến chứng này. Nếu còn bất kỳ điều gì băn khoăn hay thắc mắc về bệnh tiểu đường, đừng ngần ngại hãy để lại bình luận để được các chuyên gia tư vấn bạn nhé!

