Hà Nội: Người dân hối hả dọn dẹp, bàn giao mặt bằng làm đường Vành đai 2,5.

Ngày 4/1/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh đầu tư xây dựng khẩn cấp Dự án Đường Vành đai 2,5 gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 2,26km.

Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.

Dự án được thực hiện trong năm 2026, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.401 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến 30/4 các phường sẽ phải hoàn thành GPMB dự án.