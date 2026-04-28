Hà Nội: Người dân hối hả dọn dẹp, bàn giao mặt bằng làm đường Vành đai 2,5

Thứ ba, 14:50 28/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Sau hơn một tháng triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ (TP Hà Nội) đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ...

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy có tổng chiều dài 1.130m, mặt cắt ngang 50m.

Đây là đoạn tuyến được UBND TP Hà Nội ban hành lệnh thiết lập công trình khẩn cấp nhằm khép kín toàn tuyến Vành đai 2,5 – trục đường chiến lược giúp chia sẻ áp lực giao thông cho đường Vành đai 2 và Vành đai 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, sau hơn 1 tháng khởi công, không khí thi công trên công trường vô cùng hối hả, khẩn trương.

Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, nhiều máy móc được huy động, nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố.

Tại khu vực phía sau Khu đô thị mới Dịch Vọng, một phần nền đường rộng lớn đã bắt đầu thành hình. Việc thi công được triển khai đồng bộ theo phương thức "có mặt bằng đến đâu, làm dứt điểm đến đó".

Tại khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang và phố Thành Thái, nhà thầu đã thiết lập hệ thống rào chắn tạm thời để phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Một đoạn đường Vành đai 2,5 tại Khu đô thị mới Dịch Vọng đã được trải đá, xe lu đang tiến hành lu lèn nền đường.

Công nhân thi công trên công trường dự án đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng.

Đoạn cuối dự án tiếp giáp đường Dương Đình Nghệ hiện vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của phóng viên tại các khu dân cư nằm trong diện di dời tại phố Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng... công tác di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng của các hộ dân tại đây đang diễn ra khẩn trương.

Những ngôi nhà đã bàn giao mặt bằng cho dự án sẽ được dán thông báo của UBND phường Cầu Giấy phía bên ngoài.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục, công nhân và máy móc được huy động để tiến hành phá dỡ.

Theo kế hoạch, khi mặt bằng sạch được bàn giao hoàn toàn vào giữa năm nay, các mũi thi công sẽ tăng ca xuyên đêm để đảm bảo phần nền đường và hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện trước khi mùa mưa đến.

Việc thi công đồng loạt ba đoạn tuyến quan trọng của Vành đai 2,5 trong năm 2026 (từ Cầu Giấy đến Nguyễn Trãi) là minh chứng cho quyết tâm chính trị của TP Hà Nội.

Dự án không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ giải tỏa sự bí bách cho hàng chục nghìn cư dân khu vực phía Tây.

Sự hiện hữu của con đường trong tương lai không xa sẽ là đòn bẩy thúc đẩy mở rộng không gian đô thị về phía Nam và phía Tây, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Ngày 4/1/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh đầu tư xây dựng khẩn cấp Dự án Đường Vành đai 2,5 gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 2,26km.

Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.

Dự án được thực hiện trong năm 2026, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.401 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến 30/4 các phường sẽ phải hoàn thành GPMB dự án.

