Hà Nội: Người dân hối hả dọn dẹp, bàn giao mặt bằng làm đường Vành đai 2,5
GĐXH - Sau hơn một tháng triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ (TP Hà Nội) đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ...
Tại khu vực phía sau Khu đô thị mới Dịch Vọng, một phần nền đường rộng lớn đã bắt đầu thành hình. Việc thi công được triển khai đồng bộ theo phương thức "có mặt bằng đến đâu, làm dứt điểm đến đó".
Theo kế hoạch, khi mặt bằng sạch được bàn giao hoàn toàn vào giữa năm nay, các mũi thi công sẽ tăng ca xuyên đêm để đảm bảo phần nền đường và hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện trước khi mùa mưa đến.
Ngày 4/1/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh đầu tư xây dựng khẩn cấp Dự án Đường Vành đai 2,5 gồm các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 2,26km.
Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.
Dự án được thực hiện trong năm 2026, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.401 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, đến 30/4 các phường sẽ phải hoàn thành GPMB dự án.
